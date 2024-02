Calcio scommesse, arriva l’avviso di conclusione indagini per Corona, Ricci e Staffelli accusati di diffamazione

La Procura di Milano ha notificato l’avviso di conclusione indagini preliminari nei confronti di Fabrizio Corona, Antonio Ricci e Valerio Staffelli di ‘Striscia la notizia’ e l’ex direttore di Dillingernews.it, Luca Arnau, per diffamazione aggravata nei confronti dei calciatori Stephan El Shaarawy, Nicolò Casale e Piotr Sebastian Zielinski per averli citati e coinvolti nel presunto ‘caso scommesse’ sportive lo scorso autunno.

Le indagini del pm Pasquale Addesso e del Procuratore della Repubblica Marcello Viola sono nate dalle querele per diffamazione a mezzo stampa presentate dall’attaccante della Roma, il difensore della Lazio e il centrocampista del Napoli nei confronti dell’ex re dei paparazzi, le cui ‘rivelazioni’ lanciate tramite il sito Dillingernews.it e profili social sono state riprese in parte a metà ottobre 2023 dal programma televisivo di Canale 5. I legali dei giocatori, che hanno negato di aver mai effettuato scommesse su eventi sportivi, chiedevano alla Procura di valutare anche le ipotesi di reato di calunnia e rivelazione di segreto in relazione ai verbali, resi da Corona stesso, alla squadra mobile di Torino che indaga sulla vicenda scommesse. Gli indagati ora hanno 20 giorni di tempo per chiedere di essere sentiti e fornire la loro versione o depositare memorie prima che i pm chiedano la citazione diretta a giudizio.

“Non saranno quattro denunce a farmi desistere. Io non ho paura di nessuno”. Così Fabrizio Corona, in un’intervista al suo sito di riferimento Dillingernews.it, aveva reagito alle indagini della Procura di Milano per diffamazione aggravata dopo le querele dei calciatori tirati in ballo.