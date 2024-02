Cade dalla sedia a rotelle a scuola e muore dopo 5 giorni di coma, si indaga per omicidio colposo

Tragedia in Salento dove un ragazzino di 13 anni è morto dopo cinque giorni di agonia in seguito ad una caduta dalla sedia a rotelle mentre si trovava a scuola. Il tredicenne, affetto da distrofia muscolare, era caduto accidentalmente dalla carrozzina all’uscita da scuola lo scorso 6 febbraio. Dopo la denuncia dei genitori, sarà un’inchiesta a chiarire la dinamica dell’incidente. Gli agenti della squadra mobile stanno indagando su delega del pm Alberto Santacatterina.

Salento, tredicenne muore dopo una caduta dalla sedia a rotelle

In un primo momento le sue condizioni non sembrano gravi, tanto che è stato affidato ad un’amica di famiglia per essere riaccompagnato a casa. Avrebbe riportato escoriazioni e traumi agli arti inferiori, ma nessuno avrebbe mai potuto immaginare il tragico epilogo della vicenda. Col passare delle ore i genitori hanno notato un rapido peggioramento delle condizioni e hanno deciso di accompagnarlo presso l’ospedale di Scorrano per accertamenti.

Si indaga sulla scuola per omicidio colposo

Le indagini si stanno concentrando sull’istituto di Giurdignano, in provincia di Lecce, dove il ragazzino è caduto mentre veniva accompagnato da un operatore socio sanitario. Sembra escluso ogni eventuale coinvolgimento degli operatori sanitari dei due ospedali dove la vittima è stata ricoverata dopo la caduta, prima a Scorrano e poi al Vito Fazzi di Lecce. Dove ieri mattina è morto in seguito ad una complicanza neurologica che sarebbe stata indotta dalla frattura delle due tibie causata dalla caduta. Gli investigatori hanno sequestrato i filmati delle telecamere di cui la scuola è provvista e che potrebbero rivelare l’esatta dinamica dei fatti. Sul fascicolo aperto per omicidio colposo a carico di ignoti breve potrebbe essere comparire il nome dell’operatore sociosanitario che era col 13enne al momento della caduta e la cui identificazione è in corso.