Braccio di ferro tra Meloni e Stellantis: incentivi solo se l’auto si fa in Italia. E il gruppo prolunga la Cig a Mirafiori

Sugli incentivi al gruppo chiesti dal numero uno Carlos Tavares per poter continuare a tenere aperti gli stabilimenti italiani, Giorgia Meloni ha mandato un messaggio chiaro dal Giappone: “Ribadisco che siamo interessati a ogni investimento che può produrre posti di lavoro. Ho letto delle dichiarazioni di Tavares sugli incentivi ma non ho trovato l’intervista. Mi sarebbe sembrato curioso, gli incentivi non possono essere rivolti solo a una azienda e noi abbiamo messo un miliardo sugli ecoincentivi. Per questo quello che ho letto mi è sembrato bizzarro”. “Siamo sempre disponibili – ha aggiunto – per creare posti di lavoro, ma se poi si preferisce produrre all’estero non possiamo dire niente ma non mi si venga a dire che l’auto è italiana”.