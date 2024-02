Aviaria, la bimba di 22 mesi contagiata senza il contatto diretto con animali spaventa la Cina

Hong Kong segnala un caso importato di influenza aviaria A/H9 e si accendono i riflettori sulle modalità di contagio, non ancora chiare. Secondo quanto riferito al Centro per la protezione della salute (Chp), ad essere risultata positiva al virus è una bambina di 22 mesi che aveva recentemente visitato la città di Zhongshan, nella provincia del Guangdong, nella Cina continentale.

I suoi sintomi sono iniziati il ​​15 febbraio ed è stata visitata in ospedale il giorno successivo, ma non ricoverata. Ora è stato pianificato di farle ricevere cure in isolamento ospedaliero. La piccola è in condizioni stabili e l’indagine condotta dai sanitari ha rilevato che non ha avuto contatti diretti con pollame durante il periodo di incubazione, né ha mangiato pollame poco cotto o ha avuto contatti con persone malate. Uno dei suoi contatti a casa ha però avuto mal di gola il 17 febbraio, che si è poi attenuato. La mancanza di contatto diretto del paziente con volatili o pollame suggerisce che la via di trasmissione merita un’attenzione particolare, spiegano gli esperti. Il Chp ha sottolineato che le nuove infezioni da virus influenzale H9, incluso H9N2, sono generalmente lievi. Hong Kong ha segnalato 9 casi dal 1999 e anche