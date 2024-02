Angelina Mango vince il Festival di Sanremo: da 10 anni non vinceva una donna. La classifica completa

«Siete matti. Grazie a tutto. Grazie di cuore all’orchestra, a te, a Gio, a Fiorello, a voi, al mio team, a Marta, a mia mamma, a Phil, Antonio, la mia famiglia che è qui stasera, grazie che siete venuti»: Sono le parole spezzate dall’emozione, pronunciate da Angelina Mango subito dopo la vittoria della 74ma edizione del Festival di Sanremo con il brano La Noia.

Al secondo posto Geolier con I‘ p’ me, Tu p’ te, al terzo Annalisa con Sinceramente. Quarto Ghali con Casa mia e Irama con Tu no. Una donna non vinceva al Festival di Sanremo dal 2014, quando a trionfare fu Arisa con il brano “Controvento”.

Il brano di Angelina Mango ha vinto anche il premio come migliore composizione musicale

Angelina è nata nel 2001 ed è la seconda figlia di Pino Mango (il cantautore scomparso nel dicembre del 2014) e Laura Valente, voce dei Matia Bazar. Il brano La Noia ha vinto anche il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale, assegnato dall’Orchestra del Festival. Il Premio Sergio Bardotti assegnato dalla Commissione Musicale per il miglior testo va a Fiorella Mannoia.

La classifica completa della 74ma edizione del Festival di Sanremo

1 Angelina Mango

2 Geolier

3 Annalisa

4 Ghali

5 Irama

6 Mahmood

7 Loredana Bertè

8 Il Volo

9 Alessandra Amoroso

10 Alfa

11 Gazzelle

12 Il Tre

13 Diodato

14 Emma

15 Fiorella Mannoia

16 The Kolors

17 Mr. Rain

18 Santi Francesi

19 Negramaro

20 Onda Alta

21 Ricchi e Poveri

22 BigMama

23 Rose Villain

24 Clara

25 Renga Nek

26 Maninni

27 La Sad

28 Bnkr44

29 Sangiovanni

30 Fred De Palma