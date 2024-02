Amadeus svela a Vespa i “segreti” del Festival e del dopo Sanremo: dall’affaire Geolier ai progetti con Fiorello, ecco che ha detto

Amadeus tira le somme: e sono numeri vincenti quelli che hanno chiuso a suon di ascolti il suo quinquennio da direttore artistico del Festival di Sanremo. Un’uscita di scena su cui il conduttore conferma di non avere ripensamenti: nessuna deroga, ribadisce e riferisce Italpress. E dallo studio di Porta a Porta dove domani sera sarà ospite di Bruno Vespa insieme alla vincitrice del Festival di Sanremo Angelina Mango, al giornalista che gli chiede se abbia voglia di lasciare perché, con Fiorello, ha fatto una cosa irripetibile, l’anfitrione dell’Ariston ha risposto: «In realtà l’ho detto prima di questa edizione. Sentivo e sento che è il momento giusto di chiudere dopo cinque anni».

Amadeus svela a Vespa il dietro le quinte di Sanremo

Non solo. A Vespa, che ha snocciolato i dati di ascolto, in particolare quelli relativi al pubblico giovane, Amadeus ha detto che sono stati ottenuti «portando innanzi tutto la musica che piace ai giovani e che, poi, piace anche ai genitori e ai nonni. La musica contemporanea, insomma, e tutto creando un clima di libertà e di amicizia vera. I ragazzi hanno bisogno di aggregarsi e con Sanremo lo hanno fatto ancora di più». Poi sull’età dei vincitori, 22 anni Angelina Mango e 23 Geolier, ha aggiunto: «È cambiata la musica italiana. Credo sia il podio più giovane degli ultimi anni o, forse, di sempre. Ed è la musica che piace a tutti, anche a me che ho 62 anni». Amadeus è tornato anche sulla commozione suscitata dalla standing ovation ricevuta dai giornalisti della Sala Stampa durante l’ultima conferenza del Festival: «A volte non ci si trova, la stampa e la direzione artistica non sempre la pensano alla stessa maniera, ma quell’omaggio l’ho gradito tantissimo».

Il Festival minuto per minuto: dal caso Geolier al lavoro di squadra con Fiorello

Non poteva mancare un accenno all’affaire Televoto/Geolier: «Lui è stato sostenuto e osannato dal Televoto ma la stampa la prima sera non lo vedeva sul podio e le radio più o meno si sono divise». In ogni caso «in questo momento penso sia stata la soluzione giusta. Non è facile ogni trovare ogni anno una giuria equa, se fai solo il televoto alla fine della prima serata sai già chi ha vinto. Questa mi è piaciuta». Non solo polemiche però. Così, dopo un accenno a Teresa Mannino e uno a Giovanni Allevi, Amadeus ha parlato di Fiorello, in particolare dell’ultima giornata sanremese, quella di sabato che li ha visti insieme sul palco dell’Ariston. «È stata la giornata nella quale, per assurdo, ci siamo visti di meno. Eravamo felicissimi tutti e due perché erano stati quattro giorni bellissimi: lui fuori con il record di ascolti di “Viva Rai2!… Viva Sanremo” e l’Aristonello. Io ero in teatro per le prove, lui preparava le cose fuori. Ci siamo detti solo un attimo, prima di andare in onda: «Godiamocela e divertiamoci».

Amadeus, un programma con Fiorello? Per ora non è previsto…

«Non siamo riusciti nemmeno a guardare la partita Roma-Inter perché eravamo impegnati», aggiunge subito dopo. Poi, soffermandosi sui rumors degli ultimi giorni, prova a rispondere a indiscrezioni e sollecitazioni e tenendosi sul vago, lascia intendere che non sarebbe previsto un programma con i due amici insieme: «Chissà, magari può capitare, ma non è nei nostri progetti in questo momento». Anche perché sono entrambi impegnati, uno alla guida di Affari tuoi, l’altro in quella di Viva Rai2!. Eppure sembrano non sentire la fatica: «È l’adrenalina. Ho fatto tante serate in discoteca, fare tardi è normale. E poi, stiamo facendo qualcosa di incredibile e l’affetto della gente ci dà l’energia e ci fa dormire di meno»…