Alfa: Sanremo mi ha fatto venire la febbre a 39, voglio essere un artista folk-pop

“La settimana più bella della mia vita, sicuramente la più intensa. Così tanto che ora c’è stato un calo di tensione”. Alfa, dopo una settimana passata nel vortice sanremese, che gli ha regalato il decimo posto in classifica con Vai!, sta smaltendo l’influenza e tre giorni di 39 di febbre. “Sono crollato – ammette con un sorriso – e non sono riuscito ancora ad elaborare tutto quello che è successo. Mi ci vorrà ancora qualche giorno”.

Il decimo posto non era scontato, nonostante Alfa arrivasse sull’onda del successo da milioni di visualizzazioni di Bellissimissima. “Per me era già una vittoria partecipare, entrare nella top 10 da outsider è stato del tutto inaspettato – racconta Alfa, all’anagrafe Andrea De Filippi, 23 anni -. Mi ha molto sorpreso l’amore delle persone. Anche perché il mondo del web, da cui vengo io, e quello della tv non sono comunicanti. In più portavo una canzone country e non era scontato arrivare al cuore della gente”. Ora Alfa – che al festival non ha stupito con look stravaganti o atteggiamenti sopra le righe perché “volevo portare avanti la mia canzone, la musica, non il modo di vestire” – è pronto a pubblicare il nuovo album “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato” (Artist First), dal 16 febbraio sulle piattaforme digitali e dal 23 in formato picture disc.

“Continua il mio cammino verso il folk, molti pezzi dell’album hanno uno stampo americano. io voglio essere il primo artista folk pop italiano. Questo disco è un buon passo per arrivarci”. Il 24 febbraio partirà, dal Forum di Milano (già sold out, “e prima di Sanremo”, precisa Alfa), il tour nei palazzetti. “Paura? No, fa più paura il festival. Nei palazzetti c’è tanto amore, c’è scambio di emozioni. Sanremo è stato il banco di prova. Tornarci? Ora con la febbre non ci tornerei mai più, ma appena mi riprenderò forse sì”.