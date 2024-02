Agricoltori, c’è l’accordo con il governo ma gli ultrà di Calvani marceranno al Circo Massimo

Gli ultrà, quelli contro tutti senza se e senza (Europa e governo) vanno avanti. Al grido “Non molliamo” gli agricoltori capitanati da Danilo Calvani si danno appuntamento per giovedì alle 15 a Roma al Circo Massimo. È l’ex forcone (che una volta si presentò a protestare con una jaguar come ha ricordato il Secolo d’Italia qualche giorno fa) ad annunciare l’esibizione muscolare all’Adnkronos, ignorando l’accordo con il governo. “Questa è la risposta alla pagliacciata di ieri, all’incontro del ministro con le sigle sindacali per decidere ciò che gli agricoltori stanno contestando. La nostra sarà solo la prima manifestazione nazionale di una serie: non molliamo”, conclude”. Ieri notte circa 200 trattori hanno sfilato lungo il raccordo anulare per circa 60 chilometri per poi rientrare sulla via Nomentana. Una protesta pacifica, quella di “Riscatto agricolo”, soddisfatti dell’incontro con il ministro dell’Agricoltura e dell’accoglienza della Capitale.

Calvani annuncia la protesta di giovedì al Circo Massimo

Al Cra (comitati riuniti agricoli – agricoltori ‘traditi’) guidato Calvani, invece, non è bastato, invece, che il ministro Lollobrigida ricevesse una delegazione di agricoltori né l’impegno assunto in prima persona dalla premier Meloni. Tanto meno l’atteso messaggio letto ieri da Amadeus dal palco di Sanremo. “Chiediamo una legge chiara che garantisca la giusta distribuzione del valore lungo la filiera agroalimentare, con reciproci benefici per i produttori agricoli e per i consumatori”, è uno dei passaggi. “Non siamo in piazza per chiedere aiuti o sussidi – dice il popolo dei trattori – ma solo per assicurarci che ci venga corrisposta la giusta remunerazione per il duro e insostituibile lavoro che svolgiamo quotidianamente. Grazie al quale ogni cittadino può mangiare ogni giorno. Questo purtroppo non avviene da tempo”.

Dieci trattori per la manifestazione statica scortata dalla polizia

Calvani, invece, sceglie la strada della manifestazione di piazza nella Capitale per non perdere la luce dei riflettori. Saranno al massimo dieci i trattori che raggiungeranno via dell’Ara Massima di Ercole, che lambisce il Circo Massimo, ‘scortati’ dalle forze dell’ordine secondo un itinerario concordato. Si tratterà di una manifestazione in forma statica alla quale sono previste circa 5mila persone.