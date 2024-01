Virginia Raffaele, share in calo dal 20 al 17,4 nonostante la montatura sulle presunte censure

Dal 20 per cento della prima puntata al 17,4 della seconda puntata: perde colpi lo show di Virginia Raffaele, che la sinistra si appresta già ad arruolare nelle vesti di paladina della satira contro il ministro Sangiuliano. Quest’ultimo avrebbe – secondo l’imparziale ricostruzione di Rep. – fatto giungere lamentele per l’imitazione di Beatrice Venezi da parte della showgirl. Notizia smentita più volte e in ogni caso non verificata visto che il dirigente che avrebbe ricevuto la pressione dal Mic non parla e non rilascia dichiarazioni. Però il caso, anche se inventato, è su tutti i giornali odierni e merita addirittura un sapido corsivo di Massimo Gramellini sul Corriere.

Ebbene, se tutto ciò aveva lo scopo di tirare la volata allo share di “Colpo di luna”, lo show di Virginia Raffaele, l’operazione ha fatto un buco nell’acqua. Resta però l’idea che Sangiuliano sia un losco censore. Anche se ovviamente l’imitazione di Venezi è andata in onda tranquillamente anche ieri sera. Del resto proprio Rep. lasciò intendere qualche settimana fa che il ministero a guida Sangiuliano non aveva dato fondi al film di Paola Cortellesi “C’è ancora domani”. Invece il fattaccio risaliva all’era Franceschini.

Sia come sia, gli italiani hanno preferito vedersi la partita Inter-Lazio, semifinale della supercoppa italiana trasmessa da Canale5. Virginia Raffaele ha tuttavia guadagnato punti presso la stampa mainstream che la gratifica di un bel 9 (Corriere) asserendo che avrebbe mandato in estasi il pubblico. Buon per lei. Ma il boom non c’è stato. Peccato. Magari alla prossima puntata possono inventarsi qualche altro tentativo di “uccidere” la satira per vedere come va. La prima fake non ha raggiunto il bersaglio, anzi…