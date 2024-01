Vicenza, scontri al corteo dei centri sociali contro Israele: la polizia blocca il tentativo di assaltare la Fiera

Tensioni tra centri sociali e polizia a Vicenza, durante il corteo degli antagonisti contro la presenza di operatori di Israele alla Fiera orafa VicenzaOro. I disordini si sono verificati quando i manifestanti hanno cercato di entrare nel quartiere fieristico, deviando dal percorso autorizzato e sfondando un cancello.

Il corteo dei centri sociali tenta di raggiungere la Fiera di Vicenza, la polizia interviene

La polizia ha dovuto spingere indietro il corteo con una carica, alla quale gli antagonisti hanno risposto con un fitto lancio di petardi e fumogeni. A quel punto gli agenti hanno messo in azione anche gli idranti. Secondo un primo bilancio, negli scontri quattro agenti sarebbero rimasti feriti, sebbene in modo non grave. Cinque manifestanti, poi, sarebbero stati identificati.

Petardi, fumogeni e striscioni contro Israele

Al corteo, partito intorno alle 11.30, hanno preso parte circa 500 esponenti dei centri sociali arrivati da tutto il Nord Italia. Fra gli striscioni esposti alcuni recitavano “Stop Global War”, “Free Palestine”, “Blocchiamo Israele”. Fra gli slogan gridati anche “Quei diamanti sono sporchi di sangue”. Allo stato attuale la situazione sembra rientrata, ma nel pomeriggio è previsto un secondo corteo, anch’esso autorizzato, stavolta promosso dalla comunità palestinese, al quale ora si guarda con maggiore preoccupazione.