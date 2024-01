Vento di destra in Europa: il report sulle tendenze elettorali che fa perdere il sonno ai progressisti

L’Europa sta per svoltare a destra, e il prossimo turno elettorale vedrà il relativo crollo dei partiti di centrosinistra e dei Verdi, che perderanno voti e seggi. Lo rivela uno studio elaborato dalle Relazioni esterne del Consiglio europeo per le elezioni del Parlamento europeo del 2024. E ne dà notizia La Stampa parlando di “dati choc”.

Secondo questa analisi – si legge sul sito del quotidiano – “i populisti antieuropeisti probabilmente saranno in testa ai sondaggi in 9 Paesi (Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Slovacchia) e arriveranno secondi o terzi in altri nove (Bulgaria, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Portogallo, Romania, Spagna e Svezia)”.

Dovrebbe espandersi – continua l’articolo de la Stampa – “il gruppo di destra radicale Identità e Democrazia (ID), che si prevede otterrà 40 seggi e, con quasi 100 deputati, emergerà come il terzo gruppo più grande nel nuovo parlamento. Si calcola inoltre che il gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei (ECR) guadagnerà 18 seggi. E se il Fidesz in Ungheria (che prevediamo otterrà 14 seggi) decidesse di aderire all’ECR invece di sedersi con gli eurodeputati non iscritti, l’ECR potrebbe superare RE e ID e diventare il terzo gruppo più numeroso”.

Infine l’Ecr, Conservatori e riformisti, dovrebbe ottenere molti seggi in Italia, grazie al fatto che Fratelli d’Italia (FdI) emergerà come una delle delegazioni più grandi al Parlamento europeo (con 27 seggi). E con la prevista caduta di Forza Italia a soli 7 seggi il PPE potrebbe avvicinarsi a Fratelli d’Italia per unirsi al loro gruppo.