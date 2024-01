Tragico schianto in Tirolo: precipita la cabina di una funivia. Quattro feriti gravi (video)

Una intera famiglia di quattro turisti danesi è rimasta gravemente ferita nella caduta di una cabina di una funivia presso l’impianto sciistico di Hochoetz, nel Tirolo austriaco. Come reso noto dalla polizia di Innsbruck, si tratta del padre, di due suoi figli di 19 e 20 anni e del fratello dell’uomo, zio dei giovani.



L’incidente sarebbe stato causato dalla caduta di un albero sul cavo della funivia, che ha provocato la caduta della cabina con a bordo i quattro danesi per un’altezza di sette metri. Nell’impatto al suolo, i passeggeri sono rimasti tutti feriti in maniera grave, con uno in condizioni critiche. Al momento, si esclude che l’incidente sia dovuto a un guasto tecnico. Nell’incidente, ha aggiunto il portavoce “a causa delle oscillazioni, sono rimaste leggermente ferite anche altre tre persone che si trovavano in una cabinovia vicina”. Al momento non si conosce l’identità delle tre persone rimaste leggermente ferite.

Un salvataggio particolarmente difficile perché il luogo dell’incidente si trova su un “terreno relativamente impraticabile”, cioè in mezzo al bosco, ha raccontato all’agenzia di stampa austriaca Apa un portavoce della compagnia di montagna. La funivia, lunga quasi tre chilometri, trasporta gli sciatori da valle fino a circa 2.000 metri e secondo il portavoce della struttura c’era il pienone quando è avvenuto l’incidente, complice il tempo soleggiato e la tanta neve caduta negli ultimi giorni. L’incidente in Tirolo ha riportato alla memoria la tragedia avvenuto sulla funivia del Mottarone nel 2021 quando il cedimento della fune dell’impianto portò alla caduta di una delle cabine causando la morte di 14 persone ed il ferimento di un bambino.