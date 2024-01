Stregati dal soprannaturale, tutti a caccia di segreti su veggenti e mistici: è boom di laici ai corsi sul paranormale

Tutti stregati dal soprannaturale: tra apparizioni e veggenti, figure storiche e sensitivi di ultima generazione, è caccia ai fenomeni particolari divenuti veri e propri casi sociali o di massa sul sottile crinale tra sacro e profano, vero e falso. Ed è boom di laici ai corsi che investigano sul mistero. Come riferisce l’Adnkronos in un dettagliato servizio, infatti, stando a rilevazioni e iniziative gettonate, avvocati, criminologi e medici si rivelano sempre più stregati dai segreti del paranormale. Affascinati dalla dimensione del sacro e da quel territorio che vi gravita intorno vediamo come e perché.

Intanto, argomenta l’agenzia di stampa, è boom di iscrizioni di laici al primo corso sul sacro e il profano – al via oggi a Roma alla Lateranense – organizzato dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose Ecclesia Mater della Diocesi di Roma e dal Gris (Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-religiosa) dal titolo Metamorfosi del Sacro. Trentadue ore di lezioni, fino al 3 maggio ogni venerdì, per approfondire e indagare i fenomeni soprannaturali, come quelli mistici, paranormali, medianici, apparizionistici e mariofanici, alla luce del Magistero e del Catechismo della Chiesa Cattolica. E, specificatamente, con particolare riferimento all’attualità e agli eventi contemporanei.

«Mi aspettavo soprattutto preti e suore. E invece al corso ci saranno tanti professionisti: avvocati, criminologi e medici – osserva allora all’Adnkronos il presidente del Gris, David Murgia –. I laici hanno un approccio al sacro meno mediato da para-strutture. E poi il sacro fa più breccia tra i laici che magari non conoscono bene le metodologie e quant’altro, per cui in qualche modo sono più attratti. Il sacro è un grande stargate, una porta d’accesso verso il soprannaturale». Un mondo da indagare separando nettamente il vero dal falso.

L’obiettivo del corso, sottolinea pertanto Murgia, è fare luce su molti fenomeni particolari, divenuti veri e propri casi sociali o di massa, a cui è sempre più necessario offrire risposte pastorali e culturali per poter separare il sacro da profano. «La Madonna di Trevignano – spiega dunque il presidente del Gris – è stato il punto di inizio per potere parlare di queste cose. Quando ci siamo accorti che sia per una parte di sacerdoti, che per i laici non c’era chiarezza, ci siamo detti che era necessario fare qualcosa. Informare per fare capire ciò che è vero e ciò che è falso. La Chiesa ha un po’ abbandonato il fatto di parlare del soprannaturale. Le persone, invece, hanno fame di soprannaturale». Tanto è vero che, a questo proposito, il presidente del Gris spiega che «attualmente in Italia ci sono una trentina di apparizioni in corso. E non se ne parla».