Si finge giornalista e accoltella il leader dell’opposizione: Corea del Sud sotto choc (video)

Shock in Corea del Sud. Il leader dell’opposizione Lee Jae Myung è stato accoltellato nel corso di un evento pubblico a Busan. Secondo quanto riferito, Lee stava rispondendo alle domande dei giornalisti mentre visitava il sito per il nuovo aeroporto sull’isola sudorientale di Gadeok, parte della città metropolitana di Busan, quando un uomo lo ha accoltellato al collo, alla giugulare.

Chi è Lee, vittima dell’aggressione

Il presunto aggressore è stato arrestato sulla scena. Leader dell’opposizione di centrosinistra, Lee era stato sconfitto da Yoon Suk Yeol alle presidenziali del marzo scorso. Lee, capo del principale partito d’opposizione, il Partito Democratico, è stato subito portato in ospedale. La polizia ha assicurato che era cosciente, ma al momento le sue condizioni di salute non sono note. L’aggressore, fingendosi un sostenitore, gli si è avvicinato dicendo di volere un autografo, e poi lo ha pugnalato al collo con un coltello. Lee è caduto a terra mentre una persona gli si è avvicinata premendogli un fazzoletto per fermare l’emorragia.

Corea del Sud sotto choc: le immagini dell’accoltellamento

L’aggressore è stato arrestato ma durante l’interrogatorio, secondo l’agenzia di stampa Yonhap, si è rifiutato di fornire dettagli sul perché di quel gesto.Il Partito Democratico ha definito quanto accaduto “un attacco terroristico contro Lee e una seria minaccia alla democrazia” e ha invitato la polizia a svolgere un’indagine approfondita e rapida sull’incidente. Il presidente Yoon Suk Yeol ha espresso profonda preoccupazione per la salute di Lee e ha ordinato alle autorità di indagare.

Nelle stesse ore in corso esercitazioni militari

Nelle stesse ore l’Esercito della Corea del Sud ha intrapreso esercitazioni d’artiglieria a fuoco vivo e manovre di unita’ corazzate, per rafforzare ulteriormente la preparazione al combattimento in vista di possibili provocazioni da parte della Corea del Nord. L’esercitazione si e’ svolta in aree vicine al confine tra le due Coree, e ha coinvolto tra le altre la Divisione di fanteria meccanizzata della Capitale e la Seconda divisione di risposta rapida, oltre a sistemi d’arma come i semoventi d’artiglieria K9 e i carri armati K2. All’esercitazione hanno preso parte inoltre elicotteri d’attacco Apache, che hanno simulato missioni di supporto alle forze di terra e di attacco al suolo.