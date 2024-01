Serracchiani, isterie e insulti contro la Meloni persino sui soldi agli alluvionati. Fidanza la stronca (video)

“Fino ad oggi il Governo ha stanziato già 6,8 miliardi, due terzi dei fondi previsti in 8 mesi” per l’Emilia Romagna. I fatti sono questi, ma Debora Serracchiani prefereisce esporsi all’ennesima figuraccia inventando una polemica inesistente. Lo fa durante “Prima di domani”, il talk preserale di Bianca Berlinguer. Ma c’è una brutta sorpresa per l’ex capogruppo Pd alla Camera, anzi due: Carlo Fidanza e Giampiero Mughini: il primo che sciorina i dati sugli stanziamenti ingenti stroncando la polemica sui soldi mai ricevuti dalle popolazioni colpite dall’alluvione. Il secondo con la sua saggezza che ricorda alla dem, alla conduttrice e alla Gentiuli che esistono i tempi tecnici- burocratici: “Mettere mano a tali somme di denaro non è una cosa semplicissima”. Dovrebbe saperlo chi ha fatto parte di governi e chi si occupa di politica da sempre.

Serracchiani surreale: il governo stanzia 6,8 miliardi per l’Emilia e lei si lamenta

Così, ancora una volta passerebbe in secondo piano il patto fondamentale siglato tra Governo, Regione e Commissione europea, se non ci fosse stato l’europarlamnentare di FdI. A ricordarne l’impatto economico ingente varato dall’esecutivo. Così, mantenendo la calma, ha rintuzzare la Serracchiani. Tra l’altro, lo stesso governatore dellEmilia Romagna Bonaccini era felice e soddisfatto durante l’incontro di mercoledì a Bologna. Sapendo bene cosa significhino queste risorse per la sua regione. Dunque, la Serracchini è apparsa curiosamente molto rabbiosa nel cercare una provocazione laddove non c’è nulla da provocare. Il fatto è che il Pd cerca solo di fare propaganda persino sugli alluvionati. Pertanto, la dem è seccata e spiazzata da ogni risultato positivo raggiunto dal governo d’intesa con l’Europa.

Fidanza stronca la Serracchiani sull’Emilia Romagna

Quindi lo scontro si fa acceso. Serracchiani ha continuato a sbraitare in modo becero sulla disgrazia: “Meloni era andata in Emilia con gli stivali di gomma dicendo che i cittadini avrebbero ricevuto il 100% di risarcimento. Ma oggi queste persone non sanno nemmeno se i mobili saranno risarciti“. Un’affermazione di dubbio gusto. Tra l’altro, la sinistra politica ed editoriale ha enfatizzato una “contestazione” alla premier definita risibile nelle forme e nei numeri persino da Enrico Mentana nel suo Tg. Persino Massimo Franco sul Corriere stronca coloro che definiscono una passerella elettorale quella di ieri della Meloni. Insomma c’è chi vola alto e c’è chi vola rasoterra. Serracchiani si limita a queta seconda opzione.

Il premier ha espresso tutto il suo supporto per le famiglie colpite dalla calamità. Un supporto soprattutto economico che cercherà di mettere in sesto il tessuto produttivo dell’Emilia Romagna nel minor tempo possibile. La risposta dell’europarlamentare di FdI, Carlo Fidanza, arriva ricordando all’esponente dem: “Fino ad oggi il Governo ha stanziato già 6,8 miliardi, due terzi dei fondi previsti in 8 mesi”. Insomma più della metà delle risorse previste per l’Emilia Romagna sono già arrivati a destinazione. Entrando nel dettaglio, Fidanza aggiunge un altro elemento decisivo: “la revisione del Pnrr ha consentito di sboccare 21 miliardi di euro, 1,2 dei quali da destinare alle zone alluvionate. Che si aggiunge ai fondi del governo”. Può bastare ? Ah, no. Va ricordato alla parlamentare Pd che proprio quella revisione del Pnrr era data dalla sinistra come impossibile per la sfiducia nelle capacità dell’esecutivo. Ricredersi ora sarebbe un dobbio affronto. L’imbarazzo e l’isteria sono totali. Qui il botta e risposta.