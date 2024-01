Sanità, ridicola passerella Pd al Policlinico e al Sant’Andrea. FdI: “Fate ‘mea culpa’, non sceneggiate”

La sceneggiata del Pd del Lazio in tema di Sanità ha del patetico. E’ il gusto dell’autolesionismo. Martedì mattina i consiglieri regionali dem, Massimiliano Valeriani ed Emanuela Droghei, hanno fatto un sopralluogo nei pronto soccorso del policlinico Umberto I e del Sant’Andrea. Cosa “scoprono”? Il loro fallimento. Un affollamento di pazienti e una situazione molto complessa. “Ambulanze davanti ai pronto soccorso che fungono da barelle per mancanza di posti letto; carenza di personale e ancora tanti pazienti positivi al covid. Questa – dichiarano è la situazione, drammatica, che abbiamo trovato stamattina in due pronto soccorso della nostra città”. Di chi la colpa? Del Pd, della giunta Zingaretti che hanno lasciato uno sfascio sesquipedale, oltreché un notevole deficit? Macché: “Questa grave situazione è la conseguenza del fallimento della politica sanitaria dell’Amministrazione Rocca”.

Laura Corrotti (FdI): “Nessuna lezione dal Pd sulla Sanità”

Siamo al cabaret. La prima sceneggiata del 2024 nel Lazio viene smascherata con facilità. FdI smaschera un Pd che pure in materia dovrebbe tenere un profilo bassissimo. “I consiglieri del Pd scoprono i problemi lasciati in eredità al policlinico Umberto I e al Sant’Andrea. Che hanno fatto in dieci anni di governo Zingaretti? Spicca anche l’ex assessore alle Politiche abitative e al Ciclo dei rifiuti, Massimiliano Valeriani: le cui deleghe hanno brillato sia sull’illegalità diffusa nelle Ater sia sulla morosità di oltre un miliardo di euro all’Ater Roma: a partire dai circoli del Pd che ospitavano l’ex presidente Nicola Zingaretti, che sui cantieri mai partiti. Mentre Valeriani dà lezioni di buon governo, le Ater sono invase dalle cartelle esattoriali Imu. Per non parlare delle 10 discariche chiuse senza un’alternativa da Zingaretti in 10 anni; oltre al pasticcio degli Egato in cui è stato piazzato l’ex consigliere Pd, Mauro Buschini. Salvo poi battersi in ritirata…” Così Laura Corrotti, consigliere regionale Fratelli d’Italia e presidente commissione urbanistica, politiche abitative e rifiuti.

Sabatini e Savo: “Perché non avete fatto ‘sopralluoghi’ quando eravate maggioranza?”

Si scagliano contro la sceneggiata del Pd in una nota al vetriolo una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio, Daniele Sabatini; e la presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale Alessia Savo. “Abbiamo appreso dell’odierna e inutile passerella dei consiglieri Pd al Policlinico Umberto I e all’ospedale Sant’Andrea; rappresentando criticità dei pronto soccorso, frutto di una rete ospedaliera, quella di Zingaretti, che non ha tenuto assolutamente conto dei posti letto necessari per rendere fluido il comparto emergenza”. La faccia di bronzo del partito della Schlein è sotto gli occhi di tutti. “Avremmo apprezzato – continua la nota- se questi ‘sopralluoghi’ fossero avvenuti anche quando erano maggioranza; forse si sarebbero resi conto di quello che stavano creando. E avrebbero plaudito, oggi, alla nuova rete ospedaliera: approvata a dicembre da questa amministrazione, che tiene conto proprio di queste criticità e che entrerà a breve a regime”.

FdI ai consiglieri Pd: “Stiamo ponendo soluzione ai vostri disastri”

“Non si sono neppure accorti del sistema inefficace della rete della Medicina del territorio, da cui scaturisce l’altissimo numero di codici bianchi. Che occupano le professionalità dei pronto soccorso e che andrebbero gestiti altrove. Ma anche a questo stiamo ponendo soluzione: ridisegnando i servizi territoriali così da rispondere ai bisogni di salute secondo la giusta declinazione”. “Se questi sono i sistemi che i colleghi del Pd hanno deciso di adottare per fare opposizione ne prendiamo atto – aggiungono -. Ma spiace constatare come soltanto oggi scoprano l’esistenza di problemi strutturali e carenze gestionali ereditate dall’ex Giunta Zingaretti. Alle quali il presidente Rocca e la Giunta, con il prezioso contributo della direzione regionale guidata da Andrea Urbani, stanno dando gradualmente soluzione.

“Non accettiamo lezioni da un Pd che ha lasciato una sanità tutta dqa ricostruire”

Schiaffoni al Pd su tutta la linea: “Quanto alla richiesta di audizione del presidente Rocca in commissione – prosegue la nota – certamente non sarà per raccontare lo stato dei Pronto soccorso: che i consiglieri del Pd dovrebbero conoscere benissimo visto che hanno gestito loro la sanità negli ultimi dieci anni. Il presidente, invece, traccerà la programmazione e gli obiettivi della nuova rete ospedaliera”. Ancora: “Sulla campagna vaccinale, infine, nonostante il picco dell’influenza abbia trovato l’apice durante queste festività natalizie, i numeri raccontano la buona pratica della campagna antinfluenzale: che ha visto somministrare dosi di vaccino a oltre un milione e centomila persone. Non accettiamo francamente lezioni da un Pd che ha lasciato, dopo dieci anni di governo, ospedali fatiscenti e una sanità tutta da ricostruire”, concludono Sabatini e Savo.