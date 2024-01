Sandra Milo, le relazioni segrete, 4 matrimoni e una verità sempre confessata: Fellini, l’unico grande amore

Sandra Milo, tra cinema e amori, una vita sotto i riflettori che l’attrice ha saputo condividere, difendendone con eleganza segreti e verità. Legami sentimentali, figli, scelte, tutto sotto i riflettori senza mai dare in pasto le notizie al gossip indiscriminato; senza mai solleticare curiosità pruriginose e scandaletti da romanzo rosa d’appendice, pur avendo lei incarnato il simbolo della bionda svampita tutta curve ma, a dispetto delle etichette, anche molto cervello. E allora: bella e seducente, prorompente nella sua fisicità, eppure delicatissima nel suo modo di porsi e di rivelarsi al pubblico, che di lei ha apprezzato negli anni una innegabile generosità nel donarsi al cinema e nel raccontarsi alla gente, Sandra Milo ha saputo punteggiare il suo racconto artistico con note di vita vissuta che ne hanno rischiarato contorni e sfondo.

Sandra Milo, gli amori, le nozze e un solo grande protagonista nella sua vita: Federico Fellini

Così, accanto a un curriculum da vera diva della settima arte, di Sandra Milo abbiamo imparato a conoscere gioie professionali e dolori privati e, su tutto, gli amori di una vita che ne hanno scandito l’incedere, ora appassionato, ora di cocente delusione, ora di amara tristezza, ma mai di assoluta solitudine: un sentimento, quest’ultimo, che spesso sottolinea in rosso le vite di molte stelle del cinema. E allora, quattro matrimoni, numerosi flirt, ma un solo «grande amore vero», durato 17 anni, vissuti quasi “clandestinamente”: quello per Federico Fellini. Maestro nell’empireo dei grandi, di cui Sandra Milo è stata la musa e la complice. Un incontro cruciale, quello della Milo con il regista, arrivato in un momento in cui la sua carriera sembrava avere una battuta d’arresto e che inciderà per sempre nella sua vita e nella sua carriera.

L’incontro fatale dell’attrice con il Maestro…

Fellini, infatti, farà di “Sandrocchia”, come l’aveva ribattezzata, una sua protetta. La sua amante, una confidente accogliente, una compagna, un attrice a cui affidare ruoli e che proietteranno la sua immagine di diva e di donna nell’immaginario che oggi, con il suo addio alle scene della vita, ne suggella importanza e eternità artistica. proprio con lei, allora, Fellini arriva a girare i due film che la rendono più famosa: 8 e 1/2 (1963) e Giulietta degli spiriti (1965), in cui la Milo incarna il ruolo della donna fatale di stampo felliniano: svampita e ridicola, ma anche ingenua e irresistibilmente disinibita. Per entrambi ottiene il Nastro d’argento come migliore attrice non protagonista. Autoironia e leggerezza, unite all’istintiva vena comica, ne fanno l’efficace interprete dei film di Fellini al centro di un gioco di specchi che rimanda immagini e riflessi in un’unica soluzione di continuità…

Sandra Milo, l’amore per Fellini e l’impegno sul set dei suoi due capolavori

Per Fellini Sandra Milo diventa Carla, l’amante del regista Guido in 8 e 1/2. Mentre in Giulietta degli spiriti sa caratterizzare tre personaggi simbolicamente contrapposti al modello femminile rappresentato da Giulietta Masina, attrice e moglie di Fellini. Con il regista, del resto, la Milo ha vissuto gli anni migliori della sua carriera: e lei lo ha venerato fino all’ultimo dei suoi giorni. «Nella vita ci sono tanti amori, ma uno solo è il grande amore. Il mio è stato Federico», aveva detto recentemente a Mara Venier durante una puntata di Domenica in…

Sandrocchia e Federico

“Sandrocchia” e Fellini si sono voluti bene per 17 anni e di questa relazione extraconiugale era al corrente anche la moglie Giulietta Masina. «L’ho conosciuto a Fregene. Era giovane, incredibilmente bello, con occhi che ti penetravano, ma con gentilezza, come una carezza. Era una persona unica, meravigliosa», aveva raccontato Sandra Milo. «L’ho amato molto, per tanti anni. Io da subito, lui no. Ma poi si è innamorato pure lui. Io ero giovane, mi intimidiva, ero bella e con un fisico sensuale, ma di per sé l’attrazione non è amore. Poi è diventato un grande amore». Una love story, la loro, che agli occhi della Mila con il tempo ha finito quasi per confondersi con le pagine di una quelle sceneggiature che lei stessa ha portato sul grande schermo. Come quando si scambiarono il primo bacio, e l’attrice sarebbe addirittura svenuta: «Era troppo forte l’emozione»…

Sandra Milo, gli amori segreti e i quattro matrimoni

Emozioni, e poi la vita. I legami che si recidono, rapporti che si rinsaldano, nuovi rapporti che nascono all’ombra di quell’unico, grande amore di una vita. E allora, Sandra Milo è stata sposata quattro volte e ha avuto tre figli. Il primo marito fu il marchese Cesare Rodighiero, sposato nel 1948 quando aveva solo 15 anni. La futura attrice rimase incinta, ma il bambino morì alla nascita a causa del parto prematuro. La coppia si separò dopo sole tre settimane dal matrimonio, ottenendo in seguito l’annullamento delle nozze da parte del Tribunale della Sacra Rota. Il brevissimo matrimonio bastò tuttavia per avvicinarla a una élite molto ricercata della società romana.

La tumultuosa relazione con il secondo marito

In seguito Sandra Milo è convolata in seconde nozze con il produttore cinematografico greco naturalizzato italiano Moris Ergas (1922-1995), con cui è stata sposata dal 1954 al 1966, e da cui ha avuto una figlia: Deborah, giornalista. Fu una lunga e tumultuosa relazione, che destò molto clamore sui giornali scandalistici, soprattutto a causa delle loro furibonde liti pubbliche. Il loro matrimonio, ormai in crisi da tempo, finì anche in conseguenza dell’ormai conclamata relazione sentimentale della Milo con Federico Fellini, con cui aveva già recitato in 8 e 1/2 (1963) e Giulietta degli spiriti (1965).

Il terzo matrimonio e le nozze lampo (poi smentite) con Jorge Ordoñez

Il terzo matrimonio è stato con Ottavio De Lollis nel 1969, con cui ha avuto due figli, Ciro e Azzurra, nata prematuramente al settimo mese di gestazione. Nel 1985 con l’allora marito Ottavio De Lollis e la figlia Azzurra, Sandra Milo era presente all’aeroporto di Fiumicino nei momenti della sparatoria che vide tredici vittime per mano dei sicari del terrorista Abu Nidal. Divorziata da De Lollis sempre nel 1985, nel 1990 l’attrice stipulò un matrimonio lampo con il cubano Jorge Ordoñez, anche se, come dichiarato da lei in un’intervista a “Vanity Fair”, quella relazione non è mai stata vera: sarebbe stata solo una trovata per far parlare di sé.