Salvini: “In Africa le imprese italiane hanno già aperto cantieri per 12 miliardi”

Dopo la sessione introduttiva del vertice Italia-Africa al Senato, trasmessa in diretta streaming, hanno avuto inizio le cinque sessioni di lavoro tematiche, che si svolgono invece a porte chiuse. La prima, dedicata alla Cooperazione in campo economico e infrastrutturale, è coordinata dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, e vi partecipano il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti insieme al ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

Cinque sessioni tematiche a porte chiuse: la prima con Urso, Salvini e Giorgetti

«Voglio ringraziare tutte le autorevoli persone che ci hanno aiutato a inaugurare questa conferenza, da ora cominciamo con le sessioni tematiche», ha premesso il presidente del Consiglio Giorgia Meloni prendendo la parola dopo gli interventi introduttivi: «Faccio solo un breve richiamo, siccome i nostri lavori sono abbastanza serrati, sarà importante cercare il più possibile di stare nei tempi degli interventi per consentire a tutti». Successivamente, ha dato la parola al vicepremier Salvini. «Questa giornata può essere un nuovo inizio», ha detto il titolare delle Infrastrutture.

Salvini: “Questa giornata può essere un nuovo inizio per le relazioni tra Italia e Africa”

Aprendo la sessione dedicata all’interno della conferenza Italia-Africa, Salvini ha formulato alcune premesse. «Il governo è convinto che gli investimenti in infrastrutture continuino a rappresentare uno straordinario strumento di crescita economica, di sviluppo dei territori, di creazione di lavoro», evidenziando la necessità di investire «nelle infrastrutture di qualità» e ha ricordato la determinazione italiana a realizzare il ponte sullo Stretto che sarà un investimento significativo «nel cuore del Mediterraneo». Salvini ha inoltre ricordato che «le imprese italiane nel settore costruzioni e infrastrutture sono presenti in Africa da anni e oggi sono impegnate con cantieri attivi per oltre 12 miliardi di euro».