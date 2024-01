Razzo Vulcan decollato da Cape Canaveral: gli Usa puntano alla Luna dopo oltre mezzo secolo (video)

E’ decollato da Cape Canaveral in Florida il razzo Vulcan che trasporta il lander lunare Peregrine. Si tratta del primo lander lunare robotico commerciale partito dallo Space Launch Complex-41. Gli Stati Uniti tornano quindi a puntare alla Luna dopo oltre mezzo secolo e il Vulcan sarà la prima navicella spaziale americana ad atterrare sulla Luna dopo l’Apollo 17 nel 1972. Il suo arrivo sul suolo lunare è previsto per febbraio. “Tutto sembra a posto”, ha afferma il responsabile del controll della o missione, aggiungendo che la pressione idraulica e quella della camera sono buone su entrambi i motori. Si tratta del primo veicolo privato che atterrerà sul nostro satellite e rientra nel programma commerciale promosso dalla Nasa.

Usa, Vulcan decollato: nuova corsa alla Luna

Questo evento segna un passo significativo nel settore spaziale, in quanto non solo il lander, ma anche il razzo utilizzato, denominato Vulcan Centaur, sono entrambi frutto del lavoro di aziende private. Con questo lancio entra nel vivo la nuova corsa alla Luna. Mentre la missione Cert-1 vola verso il satellite, il rover giapponese Slim è già nell’orbita lunare: e il 19 gennaio dovrebbe eseguire un allunaggio di precisione senza precedenti. Intanto, dopo aver rinviato il lancio della sua missione Im-1 da gennaio al non prima del 12 febbraio, l’azienda privata Intuitive Machine intende portare il suo lander Nova-C sul suolo lunare il 22 febbraio. Si delinea un nuovo capitolo nella storia dell’esplorazione spaziale: con la collaborazione tra enti governativi e aziende private che contribuiscono al progresso della ricerca e dell’esplorazione dello Spazio.

l debutto di Vulcan Centaur

Vulcan Centaur, alto 62 metri, è composto da 2 stadi e la sua spinta può essere aumentata da un massimo di 6 razzi a propellente solido. Il primo stadio di Vulcan è alimentato da 2 motori BE-4 di Blue Origin, quindi la missione odierna è importante anche per la società aerospaziale di Jeff Bezos: il BE-4 è anche il motore del primo stadio di New Glenn, il grande razzo riutilizzabile di Blue Origin, attualmente in fase di sviluppo. Lo riporta il sito MeteoWeb.eu. (Qui il video)

Sono sei gli strumenti della Nasa a bordo del lander, uno dei quali nato dalla collaborazione tra la Nasa e l’Agenzia Spaziale Europea. A bordo anche uno strumento scientifico dell’agenzia spaziale messicana Aem: il primo di un’agenzia latinoamericana- riporta SkyTg24; dalle isole Seychelles arriva una moneta dedicata alla Luna caricata con un Bitcoin. E dall’azienda Btc la copia del Genesis Block: il primo blocco di bitcoin a essere estratto.