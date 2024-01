Nizza, quattro sfigati contestano la Venezi: “No ai fascisti”. La platea li subissa di fischi (video)

I cosiddetti “antifascisti” francesi, di stanza a Nizza, hanno voluto fare il bis, all’Opera, replicando la pagliacciata di cinque mesi fa, quando il direttore d’orchestra italiano, Beatrice Venezi, “colpevole” di essere amica di Giorgia Meloni, fu messa sul banco degli imputati dai “giacobini” di sinistra. All’Opera di Nizza, al termine del concerto di Capodanno diretto da Beatrice Venezi, quattro gatti (ma potremmo dire quattro fessacchiotti, sfigati…) si sono affacciati dalla piccioniaia esibendo uno striscione nel quale Beatrice Venezi veniva accusata di “fascismo” per effetto della sua vicinanza a Fratelli d’Italia.

Nizza, i contestatori di Beatrice Venezi zittiti dal pubblico

Una figuraccia, però, per i compagni indignati. Le loro urla sono state accolte dai fischi della platea, che ha zittito i contestatori mentre il direttore d’orchestra italiano si inchinava per accogliere la standing ovation del pubblico, gelando con lo sguardo i manifestanti per poi riprendere il concerto. Nei giorni scorsi una cinquantina di persone aveva già manifestato contro l’evento e a luglio gli stessi comitati avevano chiesto all’Opera di Nizza e al comune di annullare il concerto diretto dalla consigliera musicale del governo Meloni. L’effetto-boomerang, anche in quella occasione, fu evidente a tutti. Beatrice Venezi, a quanto pare, non è tipa da lasciarsi intimidire.

Il video della contestazione al direttore d’orchestra italiano