Nato, la Turchia dà il via libera all’adesione della Svezia. Palazzo Chigi: “Sicurezza collettiva più forte”

Il governo accoglie “con favore” la ratifica del Protocollo di adesione della Svezia alla Nato da parte del parlamento della Turchia. Si tratta, si legge in una nota di Palazzo Chigi, di “un passo nella giusta direzione: la sicurezza collettiva si rafforza”. Il voto al Parlamento di Ankara, che si è tenuto ieri, ha sbloccato una situazione di stallo che durava da quasi due anni: la Svezia, infatti, ha presentato richiesta di adesione all’Alleanza Atlantica nel maggio del 2022, ma la Turchia finora l’aveva bloccata, affermando che il Paese non condanna in modo chiaro il Pkk e fornisce sostegno ai ”terroristi”.

Manca solo la ratifica dell’Ungheria: Orban invita il premier svedese a Budapest

Ora, perché la decisione sia ufficializzata definitivamente, manca solo il passaggio formale della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale turca, con la firma del presidente Recep Tayyip Erdogan. Con il sì della Turchia, l’Ungheria rimane l’unico membro della Nato che deve ancora ratificare l’adesione della Svezia. Tutti i membri dell’Alleanza, infatti, devono dare il via libera. Ieri su x il premier ungherese Viktor Orban ha reso noto di aver invitato a Budapest il suo svedese Ulf Kristersson per parlare del processo di adesione e cercare di superare le divergenze che lo stanno ostacolando. “Oggi ho inviato una lettera al primo ministro Ulf Kristersson invitandolo in Ungheria per discutere dell’ingresso della Svezia nell’Alleanza Atlantica”, si legge nel post.

Dalle resistenze al sì della Turchia all’adesione della Svezia alla Nato

La minaccia di un’ulteriore aggressione russa alla luce della guerra in Ucraina aveva spinto Svezia e Finlandia a chiedere di entrare nella Nato. La Finlandia ha aderito nell’aprile dello scorso anno, ma la candidatura della Svezia è stata più complicata. Erdogan aveva legato il via libera della Turchia alla consegna da parte degli Stati Uniti di jet da combattimento F-16, tra gli altri. Il Congresso degli Stati Uniti deve ancora approvare la vendita di jet alla Turchia.

La Casa Bianca: “Con la Svezia Usa e Nato più sicuri e forti”

“Accogliamo con favore il voto del parlamento turco che ha approvato la richiesta di adesione della Svezia alla Nato. Questa è stata una priorità importante per il Presidente degli Stati Uniti”, ha scritto su X il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan. “La Svezia è un partner nella difesa forte e capace, la cui appartenenza alla Nato renderà gli Stati Uniti e l’Alleanza più sicuri e forti”. Anche il cancelliere tedesco, Olaf Scholz ha parlato della decisione turca come di “importante e giusta”. “Rafforza la nostra alleanza. Ci aspettiamo che la Svezia possa ora aderire formalmente all’Alleanza Atlantica molto presto”, ha concluso.