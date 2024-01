“Morto al fronte ucraino”: l’ultima menzogna filorussa. Crosetto: “Fake news sul colonnello Castiglia”

La prematura scomparsa del tenente colonnello dei Bersaglieri, Claudio Castiglia è diventata materia di discussione nelle chat filorusse. Tra Telegram e X (ex Twitter) i commenti dei complottisti sulla guerra in Ucraina hanno inventato una morte sul fronte ucraino. Nelle notizie che sono rimalzate sui Social, infatti, l’ufficiale dell’Esercito viene dato per morto durante una missione all’estero. Niente di tutto questo. In realta, il tenente colonnello Castiglia è morto in provincia di Varese, ad appena 45 anni, per cause naturali che prescindono da qualsiasi conflitto, tantomento dalla guerra tra Ucraina e Russia.

La nota di Crosetto: “Ciniche fake news sulla morte del nostro militare”

«Strumentalizzare la morte, avvenuta in Italia per cause naturali, di un nostro giovane ufficiale spacciandola per una morte avvenuta in combattimento in Ucraina, è una fake news e un oltraggio all’Ufficiale e alla sua famiglia. È così che si combatte la guerra psicologica, rinnovando il dolore dei familiari del Tenente Colonnello Claudio Castiglia? La Difesa smentisce con fermezza questa macabra menzogna e diffida i seminatori di odio del web dal proseguire nella diffusione di questa orrenda fake news. Così il Ministero della Difesa in una nota alla stampa.

«Che la propaganda di alcuni Paesi tramite il web e alcuni canali Telegram fosse cinica e incurante del dolore era noto, ma che arrivasse a tanto lascia sbigottiti. La Difesa Italiana e il Ministro si uniscono al dolore della moglie, dei figli e dei familiari dell’Ufficiale, la cui dedizione al servizio e il cui coraggio rimangono nei nostri cuori».

Chi era il tenente colonnello Claudio Castiglia

Sulla morte del 45enne, in servizio al Comando Nato di Solbiate Olona (Varese), si erano scatenati con sciacallesco cinismo (o con macabra superficialità), tanti complottisti della guerra in Ucraina. L’ufficiale lascia la moglie e due figli piccoli. Tra i primi messaggi di cordoglio ai familiari, quello dell’Anb, l’associazione nazionale dei bersaglieri, con un commosso omaggio: «La Presidenza Nazionale ANB partecipa con vivo, unanime cordoglio al gravissimo lutto che ha colpito la famiglia, tutti i Bersaglieri e i colleghi del Comando NATO (NRDC – ITA) di Solbiate Olona, per la prematura scomparsa del tenente colonnello bersagliere Claudio Castiglia, un uomo e un bersagliere di grandi virtù umane e militari che ha onorato la divisa e il Corpo dei Fanti piumati, era iscritto dal 2011 alla Sezione ANB di Tradate. Lascia un vuoto incolmabile e un incancellabile ricordo in tutti noi. A lui il nostro commosso saluto».