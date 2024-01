Molfetta, teppisti ribaltano un’auto e la imbottiscono di petardi. Il sindaco: quasi tutti individuati (video)

Molfetta, per ‘festeggiare’ il Capodanno una decina di teppisti ha ribaltato un’auto in piazza Vittorio Emanuele riempiendola all’interno di petardi che sono poi esplosi. Quindi, coprendosi il volto con i cappucci, i vandali sono scappati mentre altri amici li riprendevano in un video, che è stato diffuso sui social ed è divenuto virale.

Il sindaco di Molfetta Tommaso Minervini (Pd) ha scritto oggi su Fb che “gran parte degli autori della devastazione della notte di Capodanno sono stati individuati. Ringrazio il Procuratore Nitti che si è immediatamente interessato ai fatti. In quella zona deve essere prontamente ripristinata la sicurezza e la legalità. Anche la Procura minori è interessata. La vicenda di questa notte sarà portata all’attenzione dei livelli provinciali di tutte le forze dell’ordine e del Prefetto. Molfetta merita rispetto e sicurezza”. Molti i commenti sotto il post del sindaco. C’è chi lo accusa di non avere stabilito un’adeguata sorveglianza, chi chiede pene severe per i vandali, chi auspica che i nomi vengano resi pubblici e chi si lamenta perché Molfetta è finita nelle cronache dei Tg per questi squallidi episodi che non fanno certo bene all’immagine della città.