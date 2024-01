Minacce, urla e parolacce. Del Debbio caccia dallo studio un ‘bravo ragazzo’ dei maranza (video)

“C’è un limite a tutto, esci da questo studio”. Nell’ultima puntata di Dritto e rovescio Paolo Del Debbio ha mandato via, prima con le buone finché non è stato costretto a fare intervenire la sicurezza, un paladino dei maranza, giovani immigrati di seconda generazione, a cavallo tra trap e criminalità, diventati un problema anche per l’ordine pubblico, soprattutto a Milano.

Dritto e rovescio, Del Debbio caccia l’immigrato che insulta

Parole di fuoco, insulti, parolacce da parte dell’immigrato in un crescendo di minacce. Dopo il servizio in cui alcuni intervistati difendevano i maranza, perché hanno ragione “e sfogano la loro rabbia”, l’ospite ha incalzato con parolacce, dicendo a Del Debbio. “Io so cosa ho passato. I miei compagni non hanno le palle, sono dei leccaculi”. Il giornalista lo invita a calmarsi, “certi gesti qui non li fai” gli dice. dopo che davanti alle telecamere si tocca le parti intime. “Io voglio dire la mia, non mi fare parlare”, insiste urlando. “Nel mio studio non si urla, abbassa la voce”. “Sennò che mi fai? Mi cacci?” minaccia finché il conduttore gli dice di andar via.

L’intervento della sicurezza tra gli applausi del pubblico

E ancora: “Meglio che non mi fai parlare… Perché se io volevo vendicarmi lo avrei già fatto”. La minaccia in diretta tv è ben oltre il limite del tollerabile. Il conduttore lo invita ad andarsene (“certe cose a casa mia non le fai”) dallo studio ma lui si oppone con toni di sfida e strafottenza (“Chiamate la sicurezza, chi cazzo volete. Chiamatene anche 5”). Quindi Del Debbio invita il personale della sicurezza a intervenire, mentre dallo studio si alza un coro “vattene, vattene”. Morale: c’è un limite, chi non lo rispetta, se ne va a casina sua.

Il tiktoker marocchino che non paga il biglietto dei treni

Non è la prima volta che Del Debbio è costretto a cacciare uno dei bravi ragazzi che esibiscono come un trofeo furti, risse e disobbedienza alla legge. Era già accaduto con il tiktoker marocchino che non paga mai il biglietto del treno e trasforma i vagoni in sale giochi, cucine e piscine. “Qui è un casino, se ne dice qualunque. Sono pieno fino a qua”, si era sfogato il conduttore.

Salvini: bravo Del Debbio, tolleranza zero

Dopo lo show andato in onda scende in campo Matteo Salvini che sollecita pene più severe contro baby gang e delinquenti. “Insulta e minaccia in diretta tv… Roba da matti”, scrive il ministro leghista sui social. “Bravo Paolo Del Debbio che ha rimesso al suo posto questo fenomeno cacciandolo via. Basta arroganza, violenza e bullismo, occorre rispetto delle regole, della disciplina e della sana convivenza, anche con un po’ di servizio civile o militare. E se sbagli, zero tolleranza”.