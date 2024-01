Merluzzo nero servito ai bambini nella mensa scolastica: rivolta dei genitori a Bari

Secondo gli esperti di cucina e di pescato, il merluzzo nero (detto anche “carbonaro” Eppure, in una scuola di Bari, dove è stato servito a mensa sulla base del menu comunale, ha scatenato la rivolta dei genitori, non è ben chiaro se per l’aspetto poco invitante o per il cattivo odore provocato da una cattiva conservazione, come accaduto in passato in altre situazioni . Di sicuro, da ieri,scolastiche a Bari, dopo le forti polemiche dei genitori sul suo odore, così come su altri aspetti della refezione nelle scuole dell’infanzia e primarie della città. Si parla di “odore tanto nauseabondo da spingere insegnanti e dirigenti a ridare indietro le pietanze”, nella denuncia di Antonello Delle Fontane, presidente della commissione comunale “Qualità dei servizi”. “Già nelle settimane scorse – aggiunge nel suo post su Facebook – erano capitate altre segnalazioni di piatti poco appetibili (ad essere buoni), ma un caso così generalizzato che ha coinvolto più scolaresche credo sia un primato”. Ma l’azienda di ristorazione respinge ogni accusa: “Merluzzo di qualità, nel rispetto delle norme di sicurezza”, e ipotizza una suggestione dovuta al colore delle carni servite.