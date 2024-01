Matteo Garrone in corsa per gli Oscar con “Io Capitano”. La cerimonia di premiazione ci sarà il 10 marzo

Matteo Garrone è ufficialmente in corsa per gli Oscar: il film da lui diretto ‘Io Capitano‘, già candidato ufficiale dell’Italia al miglior film internazionale dell’edizione 2024, è entrato nella cinquina finale delle nomination. Le nomination, scelte da membri dell’Academy da un numero record di 93 Paesi, sono state annunciate oggi al Samuel Goldwyn Theater di Los Angeles da Zazie Beetz e Jack Quaid. La cerimonia degli Oscar è fissata per il 10 marzo prossimo.

Il film di Garrone sull’odissea di due ragazzi migranti dal Senegal all’Italia dovrà vedersela con quattro temibili avversari: ‘Perfect Days‘ di Wim Wenders, ‘La società della neve’ del regista spagnolo Juan Antonio García Bayona, ‘The Teachers’ Lounge‘ (titolo originale ‘Das Lehrerzimmer’) del regista tedesco Ilker Çatak e ‘La zona d’interesse‘ del regista inglese Jonathan Glazer.

“Io Capitano” racconta la storia di due giovani Seydou e Moussa (Seydou Sarr e Moustapha Fall), che partono dall’Africa, precisamente da Dakar, capitale del Senegal per affrontare un lungo viaggio verso l’Europa. Il viaggio si trasforma in un’odissea nel mondo contemporaneo, che li porta ad attraversare il deserto e le sue mille insidie, i pericoli del mare aperto e lo stesso essere umano, pieno di ambiguità e di ipocrisia.

Il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni a proposito dell’annuncio delle nomination alla 96esima edizione dei Premi Oscar ha commentato: ”Un grande successo per Matteo Garrone. La candidatura con ‘Io Capitano’ agli Oscar 2024 nella categoria Miglior film internazionale è di per sé un riconoscimento che ci riempie di orgoglio. Grazie al suo bellissimo film il cinema italiano sotto i riflettori internazionali. Ringrazio Rai Cinema per il suo impegno”. Così in una nota il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni a proposito dell’annuncio delle nomination alla 96esima edizione dei Premi Oscar.