L’ira della Sciarelli contro le Frecce Tricolori al posto di “Chi l’ha visto”: «Noi voliamo alto» (video)

La settimana scorsa “Chi l’ha visto” era saltato a favore di un documentario sulle Frecce Tricolori, ieri sera la conduttrice, Federica Sciarelli, lo ha fatto notare col sorriso sulle labbra e qualche parolina al veleno. “Buonasera a tutti e voi e buon anno, naturalmente”, ha esordito la giornalista salutando il pubblico di Rai3: “Iniziamo subito con le emergenze, dalle Frecce Tricolori a Chi l’ha visto è stato un soffio. Anche noi voliamo alto, anzi con voi voleremo altissimi in questo nuovo anno…”.

La Sciarelli e la polemica sulle Frecce Tricolori

Il commento non è sfuggito ai migliaia di #chilavisters, alcuni dei quali, ovviamente, se la sono presi con la destra, che “ama tanto le Frecce Tricolori”… Come se la Meloni fosse a capo non del governo ma di Rai3 e volesse boicottare la Sciarelli. Che peraltro continua a fare ottimi ascolti, come ieri sera, con una puntata dedicata alla scomparsa del giovane Luigi Celentano, da tutti conosciuto come Giggino Wi Fi, all’omicidio della giovane Ketty Skerl. La trasmissione ieri sera ha superato il 10% di share, con oltre 1,6 milioni di spettatori.