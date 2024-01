L’imbarazzo degli Agnelli per il servilismo di Repubblica. Lupo Rattazzi al Foglio: sono totalmente ridicoli

Repubblica che non si cura del suo conflitto di interessi anche se a Berlusconi ogni giorno rimproverava il conflitto di interessi. E ancora Repubblica ridicola. Repubblica servile. Da giorni Il Foglio martella il giornale diretto da Molinari e oggi spara a palle incatenate. Come? Riportando un commento di Lupo Rattazzi, il figlio di Susanna Agnelli. Un giudizio tranchant sulla testata, Repubblica, che sta scivolando in un atteggiamento troppo servile nei confronti di John Elkann.

“Questi che fanno i martiri della libertà di stampa e che vogliono far credere che la Meloni voleva mettere loro un bavaglio sono totalmente ridicoli. Perché – prosegue Lupo Rattazzi – la verità è tutt’altra: che quel famoso titolone di Repubblica, ‘L’Italia in vendita’, poiché rappresentava una critica sarcastica al programma di governo di alienare quote di aziende controllate dallo stato, era semplicemente ridicolo e certamente non una posizione con cui a mio avviso una famiglia come la nostra possa essere associata“.

Il problema di Repubblica, commenta Il Foglio, “è che forse il padrone non vuole essere compiaciuto in questo modo scomposto”. A partire dalla “fissazione” sulle “veline nere“. Non è certo una sconvolgente scoperta il fatto che i politici inviino notizie e interpretazioni ai giornali. Eppure quelli di Rep. ne scrivono come se fosse risuscitato il Minculpop. Un eccesso cortigiano verso un “padrone che forse vorrebbe mollarli”. Non giornalismo, dunque, ma puro istinto di sopravvivenza.