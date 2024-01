L’armocromia quest’anno la dettano le stelle: quali sono i colori del 2024 abbinati ai segni zodiacali

Come iniziare il nuovo anno con il piede giusto? Stileo, motore di ricerca di moda leader in Italia con oltre 7 milioni di visite al mese, propone di affidarsi alle stelle: ogni segno zodiacale ha i propri elementi caratteristici e si identifica in un colore ben preciso.

Ariete: Dominati dal fuoco e noti per il loro spirito energico e passionale, gli Ariete sono il primo segno zodiaco. Il rosso in tutte le sue sfumature è il colore che più li rappresenta, e tonalità vibranti come il rosso scarlatto e le sfumature all’ultima moda del rosso ciliegia riflettono perfettamente la loro personalità dinamica.

Toro: i toni naturali della terra. I Toro apprezzano il comfort e l’eleganza. Le tonalità della terra come il verde bosco, il marrone intenso e il beige caldo si addicono alla loro natura profonda. L’oro è la scelta perfetta da abbinare con ai toni del marrone, mentre gli amanti del verde sceglieranno le sfumature più glaciali dell’argento e del platino.

Gemelli: i tenui colori pastello. I Gemelli sono noti per la loro poliedricità e vitalità. I colori pastello luminosi e leggeri completano alla perfezione la loro natura leggera e profonda al tempo stesso. Il giallo è il colore che più descrive i gemelli e rappresenta la loro essenza curiosa e brillante. In alternativa, durante la stagione invernale si possono indossare tonalità più fredde come il celeste, la lavanda e il rosa cipria.

Cancro: i toni freddi e lunari. Il Cancro è il segno dominato dalla Luna, e per questo le sfumature brillanti del bianco e dell’argento si sposano alla perfezione con l’immagine eterea che caratterizza i nati sotto questo segno. Proprio come la superficie scintillante dell’acqua, elemento a cui appartiene il Cancro, l’argento e il bianco perla sono i colori dell’intuizione e della purezza.

Leone: regale e luminoso come l’oro. I Leone sono noti per la loro self confidence, e amano essere ammirati: per questo, il loro colore non può essere che l’oro! Caldo e sfarzoso, questa tonalità mette in risalto la loro personalità solare e brillante. E se c’è un momento adatto per sfoggiarlo, è proprio la stagione natalizia!

Vergine: il perfetto stile accademico (rigorosamente neutro). Si sa, i nati sotto il segno della Vergine sono precisi, ambiziosi e curano attentamente ogni singolo dettaglio. I colori neutri come il verde oliva e il marrone in tutte le sue sfumature si combaciano alla perfezione con il loro spirito organizzativo e meticoloso.

Bilancia: l’armonia e la delicatezza del rosa. Governati da Venere e amanti di tutto ciò che è legato all’armonia e alla bellezza, chi appartiene al segno della Bilancia punta tutto sul proprio fascino elegante. I rosa morbidi e tenui, insieme alle tonalità pastello, sono in sintonia con la loro natura raffinata.

Scorpione: il nero misterioso. Chi è dello Scorpione è enigmatico e misterioso. Il nero è il colore che più appartiene a questo segno e ne simboleggia la profondità e l’intensità. Per chi non vuole rinunciare al colore, si possono arricchire i propri outfit con toni dark come il viola e il bordeaux.

Sagittario: il viola mistico e avventuroso. I Sagittario sono conosciuti per il loro spirito divertente e avventuroso, ma non solo: pur essendo un segno di fuoco, quindi estremamente vitale e spontaneo, questo segno possiede anche un animo saggio e riflessivo. Proprio per questo è ben rappresentato dal colore viola: questo colore simboleggia la nobiltà, la saggezza e la calma. C’è un’ampia gamma di sfumature di viola tra cui scegliere, dal prugna intenso al porpora.

Capricorno: lo stile old money nei toni del marrone. Se c’è un trend che ha spopolato nel 2023, e ha intenzione di continuare anche nell’anno nuovo, è sicuramente l’estetica old money. E se c’è un segno zodiacale che rispecchia perfettamente il mood classico, pratico e tradizionale è proprio il Capricorno. Segno di terra, le tonalità classiche del marrone cioccolato e del cammello riflettono perfettamente il suo stile senza tempo e signorile.

Acquario: tonalità dal futuro per il segno più innovativo. Gli Acquario sono creativi e un po’ ribelli. Le tonalità più futuristiche, come il blu elettrico e l’argento metallizzato, sono in perfetta sintonia con il loro spirito unico e avanguardistico. Per rappresentare al meglio questo segno, l’ideale è abbinare questi colori a capi originali come una gonna blu metallizzata o delle scarpe argentate.

Pesci: le sfumature del mare. I Pesci sono sognatori ed esteti, amano ogni forma d’arte e hanno un’anima sensibile e creativa, ma anche intensa e profonda. Per questo, sono perfettamente rappresentati dalle tonalità marine: acquamarina, blu petrolio e celeste catturano la loro natura vivace e fantasiosa.