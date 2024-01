La Vanoni offende Rosanna Fratello da Fazio. Replica al vetriolo: “Sei sempre stata la regina cattiva”

Brutto scambio di “cortesie” tra due signore della canzone italiana. Ornella Vanoni sbertuccia e sminuisce la collega Rosanna Fratello di fronte a un imbarazzato Fabio Fazio durante ‘Che Tempo Che fa’. La cantante de l’Appuntamento non ha avuto freni inibitori. Ricordando la rottura con un noto discografico, la diva ha raccontato al conduttore di quando ruppe con un noto discografico: “Non mi seguiva più. Mi disse ‘Guarda tanto io ho Rosanna Fratello, vedrai…’. Ma vedrai cosa? Io gli ho risposto subito: ‘Vedrai un corno, ce l’ha scritto in fronte che non ce la fa!‘”. Ha poi infierito: “Ha fatto una canzone sola…”

Volano stracci tra la Vanoni e la Fratello

Fazio ha tentato di mettere una toppa a queste parole non proprio tenere: “Ma come, cosa dici? Rosanna Fratello, ha avuto grande successo, ha fatto una carriera importante. Non è vero dai”. La Vanoni per nulla pacata ha infierito ulteriormente contro la collega. Se la ride: “Successo? Eh, una canzone, ‘Non mi portare nel bosco di sera. Ho paura del bosco di sera’. Una! Via quella, via. Questa rivalità? Ma quale rivalità. Sto dicendo che ce l’aveva scritto in fronte“. Insomma, la povera Fratello derubricata come una che non ce l’avrebbe mai fatta è un po’ ingeneroso. La replica non ha tardato ad arrivar. La “ferocia” della Vanoni ha trovato una Rosanna Fratello in ottima forma. Che non si è sottratta alla pugna e ha contrattaccato con molto aplomb.

Rosanna Fratello alla Vanoni: “Tu strega cattiva, avevo la metà degli anni tuoi”

“Cara Ornella, ho sentito il tuo intervento su di me a ‘Che Tempo Che Fa’. Quante ne hai dette!!!”, scrive sui social la Fratello, aggiungendo: “Ti ricordo che non ho cantato solo ‘Sono una donna, non sono una santa’. Il mio pubblico sa che ho avuto la fortuna di avere una lunga carriera, ricca di soddisfazioni, tra canzoni e cinema”. Poi ricorda i loro trascorsi nel cinema: ” Tu – ha replicato Rosanna Fratello- hai avuto una grande opportunità con Strehler. Io come protagonista femminile in ‘Sacco e Vanzetti’, diretto dal grande Giuliano Montaldo, un film che ha girato il mondo”. Insomma, non proprio una “che non ce l’ha fatta”. Poi assesta il colpo basso dandole della “vecchia megera”: “Io avevo solo 20 anni quando eravamo nella stessa casa discografica, tu quasi il doppio. Avresti potuto darmi qualche buon consiglio e, perché no, diventare una mia amica. E invece sei sempre stata come la regina cattiva, quella di Biancaneve!!!”, schiaccia Rosanna Fratello.