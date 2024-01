La destra non si faccia dettare l’agenda da una sinistra sgangherata. Bravo Lollobrigida che non risponde

Vi ricordate che anche l’anarchico Alfredo Cospito stava per diventare un martire della causa? Lo si dava già per defunto e invece lui si prendeva gli integratori e ricattava lo Stato. Il Pd lo andava a trovare in cella però non si poteva dire. Quando lo si disse in aula i dem indignati pretesero il giurì d’onore. E rovesciarono la frittata: loro non erano mica andati a portare solidarietà a Cospito, la colpa era di Delmastro che aveva passato carte (non segrete) al collega di partito Donzelli.

La brutta faccenda dei topi nel penitenziario

Oggi ci risiamo con Ilaria Salis. Se si dice il motivo per cui è sotto processo si getta fango su una brava ragazza tenuta in ceppi e minacciata da orde di topi (il penitenziario ungherese ha smentito questa faccenda dei roditori ma solo un giornale lo riporta). Giorgia Meloni ovviamente sta affrontando il dossier e di sicuro qualche risultato lo otterrà (come già avvenuto del resto con Patrik Zaki).

Incredibile Francesco Merlo: Meloni si offra al posto della Salis

Intanto c’è Sant’Ilaria Cucchi che passa di schermo in schermo per la lamentatio di rito contro la destra repressiva. Non rifuggendo dal ridicolo Francesco Merlo giunge a dire (in risposta a un lettore) che la premier si sarebbe dovuta offrire a Orban come prigioniera al posto della Salis. Non è una boutade. Ha scritto proprio così: “Fossimo in altri tempi e con altre grammatiche il buon senso e un po’ di coraggio vorrebbero che Meloni simbolicamente si offrisse ai giudici ungheresi al posto dell’innocente Ilaria“.

Il girotondino Flores d’Arcais

Ora è possibile che la destra si faccia dettare l’agenda da una sinistra con pensieri così sgangherati? Una sinistra che pure quelli della sua parte dileggiano per incoerenza e mancanza di proposta? Oggi sul Foglio il girotondino Flores d’Arcais ridicolizza il sit in del Pd sotto la Rai e sottolinea che un partito sempre pronto all’inciucio per le poltrone non ha la dignità etica per girotondi credibili (dice anche alcune gigantesche fesserie ma un colpettino a Schlein lo assesta).

La falsa notizia sulle pressioni di Sangiuliano

Ha ragione Daniele Capezzone nello scrivere che il format è ormai quello di accendere un fuoco al giorno sotto Palazzo Chigi per vedere l’effetto che fa. E quando non c’è legna, si inventa una notizia: tipo le pressioni di Sangiuliano contro Virginia Raffaele. L’importante non è che la notizia sia vera ma che sia per la loro gente credibile. Dietro questo format c’è il nulla più assoluto: un Pd lacerato, un M5S senza carne né pesce, un’alleanza progressista che sta in piedi solo in astrusi ragionamenti e non nei fatti. Perché mai questa politica, con i suoi influencer arroganti sui social, con il puntello delle Gruber e dei Formigli, dovrebbe stabilire di cosa si parla ogni giorno? Ha fatto benissimo il ministro Lollobrigida a non rispondere su Ilaria Salis. Al facite ammuina di opposizioni incapaci si può anche replicare senza giustificarsi. Usando il silenzio (e lasciando lavorare la Farnesina).