Italia-Albania, altro schiaffo alla sinistra: sì dalla Camera al protocollo. Il “pianto” della Boldrini

Protocollo Italia-Albania, altro schiaffo per la sinistra, altre scene di isterismo. Con 155 voti a favore, 115 contrari e 2 astenuti la Camera ha approvato il disegno di legge di ratifica del protocollo siglato tra i premier Meloni e Rama per la gestione dei flussi migratori. Con il quale l’Albania riconosce al nostro Paese il diritto all’utilizzo di determinate aree, concesse a titolo gratuito: destinate alla realizzazione di strutture per effettuare le procedure di frontiera o di rimpatrio dei migranti non aventi diritto all’ingresso e alla permanenza nel territorio italiano. Il provvedimento reca, inoltre, alcune norme di coordinamento con l’ordinamento interno. Il testo passa ora all’esame del Senato.

Il protocollo tra Italia e Albania per contrastare l’immigrazione illegale “va avanti”: lo aveva affermato Donzelli smontando il tentativo del M5S di mettere il bastone tra le ruote all’intesa. I grillini martedì avevano sollevato alla Camera la questione sospensiva sul disegno di legge di ratifica dell’accordo. Ma l’aula ha respinto, oggi si è proceduto alla discussione con l’esito, appunto, favorevole. Hanno votato a favore le forze di maggioranza, si sono invece espresse contro tutte le opposizioni. Il testo passa ora all’esame del Senato.

Le prefiche si sono messe subito in azione. Laura Boldrini in primis, che spera in uno stop. L’accordo in Albania è nella mani della Consulta che dovrà deliberare su un ricorso presentato da Sali Bwerisha attualmente arrestato per guai giudiziari. L’ ex presidente della Camera pertanto si scatena contro l’ok arrivato inceve da Montecitorio. “Con l’accordo Italia-Albania, la politica sull’immigrazione del governo Meloni segna un’altra inconcludente e discriminatoria tappa- – inizia la lagna-. È un progetto pieno di lacune e approssimativo, buono solo per la propaganda delle prossime elezioni europee- esclama- : quando la maggioranza tenterà di far credere che nessun migrante arriverà più in Italia”.

Italia-Albania, sì dalla Camera, la Boldrini piange

Si getta nella polemica con parole pesanti: “Ma è solo una bugia, un’altra bufala: i flussi migratori si possono e si devono gestire, ma non si possono bloccare. Questo è un accordo costosissimo”. La Boldrini non si capacita che si possano trovare rimedi all’immigrazione clandestina, infoltendo un fronte di alleanze con altri Paesi. L’approccio immigrazionista offusca la ragionevolezza. L’esponente del Pd critica ideologicamente la misura, ma dimentica che questo accordo con Tirana di certo potrebbe alleggerire il peso della gestione dei migranti che arrivano nel nostro Paese. Questo è lo scopo. Con buona pace della sinistra.

Italia- Albania, Foti: “Si traccia la rotta per nuove politiche migratorie”

“Si traccia la rotta per nuove politiche migratorie e per la difesa dei confini”, commenta il voto Tommaso Foti. “Questo darà fastidio alla sinistra. La strada intrapresa dal presidente Giorgia Meloni sull’immigrazione convince l’Ue e sta portando buoni risultati: lo dimostra il calo degli sbarchi dalla Tunisia, confermati ed apprezzati anche dalla Commissione Europea. Il protocollo alleggerirà il carico che grava sull’Italia grazie alla delocalizzazione delle procedure logistiche legate alla prima accoglienza e ai rimpatri. E combatterà in maniera più incisiva contro i flussi migratori irregolari e la tratta degli esseri umani. A dispetto di una sinistra che da anni professa accoglienza indiscriminata. Il governo Meloni sta gestendo questo fenomeno con concretezza, puntando alla diplomazia e al dialogo”.