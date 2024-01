Inferno di fuoco a Sassari per l’assalto ai portavalori: 4 guardie giurate ferite (video). Rapinatori in fuga

Inferno di fuoco sulla statale “Carlo Felice” per l’assalto a tre portavalori a pochi chilometri da Sassari. Secondo le prime ricostruzioni alcuni blindati della Vigilpol stavano percorrendo la strada che conduce da Sassari verso Cagliari quando si sono trovati la strada sbarrata da una catena all’altezza di Siligo. In un attimo è scattato il blitz coi banditi che hanno concentrato l’attenzione su un preciso furgone portavalori. Sulla 131 si è scatenato un trambusto di spari e urla, con i mezzi dati alle fiamme e una lunga sparatoria.

Sassari, assalto ai portavalori: quattro feriti

Secondo Areus, l’agenzia regionale che gestisce il soccorso sanitario, quattro guardie giurate sono rimaste ferite: due per il tamponamento dei banditi, una per un colpo in testa e un’altra per un colpo di arma da fuoco alla gamba. Le loro condizioni non sono gravi. In tutta la Sardegna è scattato il piano anticrimine e le forze dell’ordine stanno dando la caccia ai banditi in fuga

I malviventi hanno bloccato il primo mezzo della Vigilpol e dato fuoco ad altri mezzi di passaggio. Ne è scaturito un durissimo scontro a fuoco, sull’asfalto sono rimaste 4 persone: un ferito lieve da arma da fuoco alla gamba, un trauma cranico forse per un colpo di bastone e altri due feriti con dolori al torace a causa del tamponamento. Tre sono stati trasportati a Sassari e uno ad Ozieri. In Sardegna è scattato il piano antirapine con posti di blocco e controlli di carabinieri e polizia nel raggio di chilometri.Il commando è entrato in azione all’altezza del bivio per Siligo, vicino all’Eurospin, sbarrando la strada e bruciando alcuni mezzi per assaltare un portavalori della società Vigilpol. In tutta la Sardegna è scattato il piano anticrimine e le forze dell’ordine stanno dando la caccia ai banditi in fuga.