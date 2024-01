Ilary Blasi smentita dal personal trainer Iovino: “Con lei frequentazione intima, altro che solo un caffè”

Chi ha visto il documentario Unica su Netflix conosce bene il passaggio (“Con lui ho preso solo un caffè, ma Francesco era troppo geloso)”, tra i più curiosi della ricostruzione di Ilary Blasi sulla crisi con Totti.

La “verità” raccontata dalla showgirl viene invece smentita dall’uomo che lei stessa cita, senza farne il nome. «Abbiamo avuto una frequentazione intima», rivela per tutta risposta a “Il Messaggero” Cristiano Iovino, personal trainer e imprenditore.

Ilary Blasi ha spiegato nel docufilm di Netflix che, insieme all’amica e hairstylist Alessia Solidani, era andata a casa di Iovino, a Milano, per un “innocente” caffè: «Ci siamo andate perché ci incuriosiva il personaggio e la vita che conduceva». Ma quando Totti lo scopre, glielo rinfaccia e il loro matrimonio va in crisi. «Mi sono sentita in colpa per mesi», ha confessato Ilary nel documentario, salvo poi scoprire che – a suo dire – Francesco aveva già una relazione con Noemi Bocchi. «A saperlo, oltre al caffè avrei fatto altro», è la battuta con cui chiude il documentario.

Ilary Blasi, il personal trainer Iovino smonta la versione del “caffè”

Tuttavia, a sentire Iovino, la frequentazione è stata intima, sia a Roma che in un hotel di Milano, andata ben oltre un innocente caffe. Una rivelazione che, al di là del classico gossip, potrà avere un peso nella causa di separazione che si sta celebrando davanti al Tribunale di Roma, in cui il giudice dovrà decidere (tra le altre cose) a chi riconoscere l’addebito per la fine del matrimonio della celebre coppia.

«Non si può parlare di storia», ha detto Iovino nell’intervista. Aggiungendo: «Si stava insieme quando gli impegni di lavoro lo concedevano. Potevano passare anche mesi senza vedersi… La parola relazione ingigantisce quello che realmente c’è stato tra noi». Una versione che Ilary Blasi continua a smentire perché la sua verità, fa sapere al Corriere, resta quella che ha raccontato.

Iovino al Messaggero è stato invece categorico: «Spero non ce ne sia bisogno, ma nel caso tutto ciò che ho detto è riscontrabile».