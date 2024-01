Il Papa da Fazio non fa il miracolo: solo terzo negli ascolti, dietro la replica di Montalbano e una soap

Niente record di ascolti per Fabio Fazio: la trasmissione del Nove, che ospitava l’intervista esclusiva a Papa Francesco, ha ottenuto 2.641.000 telespettatori e il 13% di share, fermandosi al terzo gradino del podio degli ascolti. Superata dalla soap Terra amara su Canale 5 e persino dall’ennesima replica del Commissario Montalbano, su Raiuno. Tanto per avere una pietra di paragone, l’intervista rilasciata da Papa Francesco nel febbraio di due anni fa, sempre a Fabio Fazio nell’ambito di “Che tempo che fa” su Rai 3, aveva realizzato 6.731.000 spettatori, pari ad uno share del 25.4% con un picco di 8,7 milioni e del 32,3%, diventando il programma più visto della giornata.

Papa Francesco da Fazio, gli ascolti non decollano

Nel corso dell’intervista a Fazio, Papa Francesco ha affrontato i temi del vergognoso commercio delle armi dietro ogni conflitto, il dramma dei migranti, dell’escalation bellica come paura più grande. Parlando delle sue preoccupazioni ma anche del suo desiderio di tornare dopo 10 anni in Argentina, ha anche annunciato per per agosto un viaggio in Polinesia. E. per la prima volta, in circa un’ora di colloquio, ha risposto in pubblico alle polemiche scaturite dal recente documento del dicastero per la Dottrina della fede, Fiducia supplicans, sulle benedizioni alle coppie irregolari e dello stesso sesso.

Benedizioni che Bergoglio ha difeso anche se, ha ammesso: “Quando prendi una decisione, c’è un prezzo di solitudine che tu devi pagare e delle volte le decisioni non sono accettate, ma la maggior parte delle volte, quando non si accettano le decisioni, è perché non si conosce. Io dico, quando a te non piace una decisione, vai a parlare e dì i tuoi dubbi e porta avanti una discussione fraterna”.

“In 54 anni ho negato il perdono solo una volta”

”Il pericolo è che una cosa non mi piace e me lo metto nel cuore e così divengo una resistenza e faccio delle conclusioni brutte. Questo è successo con queste ultime decisioni sulla benedizione a tutti” ha osservato il Pontefice riferendosi alle benedizioni in chiesa alle coppie omosessuali . “Il Signore benedice tutti, tutti, tutti”. ”In 54 anni di prete che io ho – questa è una confessione – 54 anni che sono prete, – ha rivelato – io sono vecchio! In questi 54 anni ho negato soltanto una sola volta il perdono, per la ipocrisia della persona. Una volta. Sempre ho perdonato tutto, ma anche dirò con la consapevolezza che quella persona forse ricadrà, ma il Signore ci perdona. Aiutare a non ricadere o a ricadere meno, ma perdonare sempre ”

Il Pontefice, che alla domanda sulla sua salute risponde “ancora vivo”, è tornato anche sulle ipotesi di dimissioni, “possibilità aperta a tutti i Papi” ma che al momento “non è al centro dei miei pensieri, delle miei inquietudini”, ha ribadito.