Il ministro Sangiuliano ribalta il giornalista sull’antifascismo: “E lei si sente anticomunista?” (video)

Sta facendo rapidamente il giro del web il video del ministro Gennaro Sangiuliano che impartisce una lezione di storia e di giornalismo al reporter che tenta di provocarlo in una brutta imitazione de le Iene. E’ accaduto oggi pomeriggio davanti all’ingresso della Camera dei deputati, nel servizio registrato dal sito Ala News e riproposto dall’Ansa.

Il cronista prova a innescare la solita polemica col ministro della Cultura, con la vecchia stucchevole provocazione sull’antifascismo. “Si sente un po’ antifascista, a differenza del presidente del Senato?”, lo stuzzica il reporter.

Sangiuliano replica a tambur battente. “Se lei avesse un po’ di memoria storica, che non ha…” premette Sangiuliano, chiedendo che il servizio vada in rete integralmente e non tagliato ad hoc. Quindi sciorina una serie di nozioni storiche (citando anche mozioni dell’europarlamento) che “ammutoliscono” l’interlocutore.

Il finale del video ha anche un colpo di scena con relativo ribaltamento dei ruoli: il ministro Sangiuliano addirittura impugna il microfono del giornalista e passa da intervistato a intervistatore. Tanto che, alla fine, il giornalista è costretto a fare pubblica dichiarazione di “anticomunismo”.

Mentre un altro suo collega, sollecitato da Sangiuliano (“Lei si sente anticomunista?”), non riesce proprio a dirsi “anticomunista” e si trincera dietro un ambiguo “Sono contro le dittature”. Tanto per capire quanto siano ideologizzati (e orientati politicamente) molti reporter presuntamente “imparziali”.