Il duello Meloni-Schlein si farà ma la sfida segreta è quella che si è già aperta tra Vespa e Mentana

Stamattina si sono avviate le interlocuzioni tra i rispettivi staff per il duello tv Meloni-Schlein. Le due parti hanno iniziato a parlare dell’organizzazione del confronto. Lo fanno sapere fonti del Nazareno. Gli sherpa quindi sono al lavoro per decidere l’emittente, in ballo ci sono Rai1 con Bruno Vespa che rivendica di averle invitate per primo, Mediaset, La7 e SkyTg24. In pole position, al momento, ci sarebbero Vespa e Meloni.

Meloni-Schlein, il duello piace anche al Pd riunito a Gubbio

La notizia dell’avvio della trattativa per le regole d’ingaggio del duello tv Meloni-Schlein arriva mentre i deputati Pd sono appena arrivati a Gubbio per il seminario sull’Europa. E al conclave dem la lettura di molti è quella di un passo verso la candidatura della segreteria alle europee. “Diciamo che se non si sbriga a decidersi, faremo fatica a fare le liste. Però la lettura è questa”, commenta un deputato di lungo corso.

Mentre c’è chi non lega le due cose: “Penso siano due partite separate”, l’opinione di Matteo Orfini e anche per Laura Boldrini “il confronto Tv fa parte della dialettica politica tra la presidente del Consiglio e la leader dell’opposizione”. E invita a stare sui temi più che sulle candidature: “Uscirei da questa gabbia delle candidature, è troppo riduttivo. Parliamo delle posta in gioco, delle due diverse visioni di Europa del futuro. Poi arriva tutto il resto, candidature incluse”. Tranchant un parlamentare della minoranza: “Ma che non so… Non dice niente”.

Domani Schlein sarà a Gubbio per chiudere i lavori del seminario. E non dovrebbe essere questa la sede in cui scioglierà la riserva. Almeno secondo quanto dicevano i suoi nelle ultime ore. Una data possibile potrebbe essere quella di sabato prossimo 27 gennaio, Giorno della Memoria. La segretaria sarà Cassino – in una data e un luogo simbolici – per una prima tappa di avvio della campagna elettorale verso le europee.