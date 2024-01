Gli Usa: “Ammiriamo l’impegno di Roma per l’Africa, ansiosi di lavorare sotto la guida italiana del G7”

Non solo la prosecuzione dei bilaterali tra il premier Giorgia Meloni e i leader africani, oltre che tra i ministri con i loro omologhi intervenuti al vertice “Italia-Africa. Un ponte per una crescita comune”. Ieri, all’indomani del summit che si è tenuto al Senato, in serata l’Italia ha incassato anche un altro importante riscontro: il plauso degli Usa al piano di cooperazione con l’Africa, che è arrivato insieme a una dichiarazione di alte aspettative rispetto alla presidenza italiana del G7.

Gli Usa: “Rispettiamo e ammiriamo l’impegno dell’Italia per l’Africa”

“Rispettiamo e ammiriamo l’impegno dell’Italia nei confronti dell’Africa e accogliamo con favore l’opportunità per gli Stati africani di sviluppare partenariati con Paesi amici e affini in tutto il mondo”, ha detto nel corso di un briefing con i giornalisti Molly Phee, assistente del segretario di Stato americano per gli affari africani.

Washington “ansiosa” di lavorare con la presidenza italiana del G7

A Washington, ha aggiunto la funzionaria, “si attende con ansia la leadership italiana del G7, gruppo con cui possiamo continuare ad affrontare le sfide comuni”. “Penso che sappiate – ha aggiunto Phee – che stiamo lavorando in seno al G7 per migliorare gli investimenti nelle infrastrutture africane, e siamo ansiosi di accelerare le attività in tal senso, sotto la guida dell’Italia”.