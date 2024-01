Gino Cecchettin, il papà di Giulia, si affida a un’agente letteraria: curerà la sua comunicazione

Gino Cecchettin, il papà di Giulia, la giovane uccisa a novembre dall’ex fidanzato Filippo Turetta, si sarebbe affidato alla «Andrew Nurnberg di Londra»: un’agenzia di comunicazione che segue famosi autori e attori di fiction. L’indiscrezione, riportata dal Gazzettino di Venezia, non è ancora stata confermata o smentita da lui e dall’agenzia stessa: lo sottolinea il Corriere online, specificando che l’agenzia d’ora in poi, avrebbe il compito di curare i rapporti con la stampa di Gino Cecchettin: diventato famoso per il modo razionale e pacato con cui ha affrontato la tragedia dell’uccisione della figlia ventiduenne.

L’indiscrezione: Gino Cecchettin si affida alla “Andrew Nurnberg” di Londra

Barbara Barbieri, dunque, curerà i rapporti tra la stampa e il signor Cecchettin, che – come riferisce l’agente stessa – al momento si è preso una vacanza. E non rilascia interviste e dichiarazioni. Da Cecchettin in questi giorni non è giunto alcun commento. Neppure sulle parole con cui il Presidente della Repubblica nel discorso di fine anno, ha fatto riferimento alla piaga dei femminicidi: con un appello ai giovani che ricorda quello pronunciato dallo stesso papà di Giulia nel giorno dei funerali.

I progetti del papà di Giulia Cecchettin: una libro o una fiction nel nome della figlia

Cecchettin aveva annunciato nell’intervista rilasciata alla trasmissione tv “Che tempo che fa” la volontà di elaborare un progetto: una Fondazione nel nome di Giulia. Per diffondere nel Paese la cultura della non violenza e del rispetto delle donne. Ora, se ci sarà conferma, la scelta di affidarsi ad un’agenzia di comunicazione- si ipotizza – potrebbe anche aiutarlo nella scrittura: per un libro o una fiction, un testo ispirato alla vicenda del femminicidio di Giulia. Tra le agenzie di comunicazione più note in quel di Londra, la Andrew Nurberg è famosa infatti per essere un’agenzia letteraria che rappresenta autori di tutto il mondo nel campo della narrativa e della fiction. Sui profili social di Gino Cecchettin la notizia è stata accolta con giudizi molto contrastanti.