Effetto Ferragni: hotel costretto a cancellare il video con l’influencer. “Ci hanno riempito di insulti”

Chiara Ferragni ha effettuato una specie di “test” per valutare l’efficacia dei suoi messaggi promozionali: ha citato in una delle sue storie instagram l’hotel il cui si è recata lo scorso fine settimana. L’esperimento non ha però avuto un esito propizio. Infatti, l’account social del prestigioso hotel è stato preso d’assalto da parte degli haters della Ferragni che hanno commentato negativamente ogni post. La struttura alberghiera in questione si chiama “Hotellerie de Mascognaz“, in Valle d’Aosta e ha dovuto chiudere i commenti.

Dall’hotel sconvolti dalla reazione social: centinaia di insulti contro di noi e la Ferragni

Uno dei responsabili dell’albergo (con camere che vanno dai 400 euro a notte) ha ricostruito la vicenda con il Gambero rosso: «Ci ha chiamati la direttrice di un albergo di Courmayeur chiedendoci se poteva farci piacere che Chiara Ferragni venisse a trascorrere un weekend a Champoluc. Certo che ci fa piacere, abbiamo risposto». Dalla direzione dell’hotel fanno sapere che «la signora ha pagato e abbiamo la relativa fattura». L’effetto Ferragni non era tuttavia prevedibile. «Abbiamo chiesto di convididere il post e la Chiara ci ha dato il suo ok. Poi, nella notte è successo il pandemonio, ci sono arrivati centinaia di insulti, e abbiamo dovuto rimuovere il post». “Vi era mai successo di avere un assalto da parte degli hater in rete?”, chiede il Gambero rosso. «Il caso che ricordo – risponde la manager dell’hotel – è quello legato al soggiorno del presidente francese Sarkozy. Ma allora non eravamo così noti come ora e la vicenda è rimasta più circoscritta».

Non è mancato un commento perfido da parte di Fabrizio Corona: «Se prima avere la Ferragni era un sogno e tutto quello che toccava diventava oro, ora diventa».