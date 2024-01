Danimarca in festa, Federico X è il nuovo Re. Il boato dei 100mila sudditi sotto al balcone (video)

Inchinarsi davanti alla regina, sua madre Margherita. Questo è stato il primo atto di Federico X, nuovo re della Danimarca dopo la decisione di Margherita II di abdicare dopo 52 anni di regno. Il passaggio di consegne è avvenuto durante una riunione di gabinetto a Palazzo Christiansborg, nella capitale Copenaghen, dove la regina Margherita ha firmato una dichiarazione di abdicazione, trasferendo ufficialmente la corona a Federico.

La festa della Danimarca per l’incoronazione di Federico X

Migliaia di persone sono poi scese in strada nella capitale danese per assistere al momento in cui il nuovo re, insieme alla moglie e al primo ministro Mette Frederiksen, si è affacciato al balcone del palazzo di Christiansborg. Si tratta di un momento simbolico che proclama pubblicamente l’ascesa al trono del nuovo re, come prevede la Costituzione in vigore dal 1849.

“La mia speranza è di diventare un re unificante. E’ un compito a cui mi sono avvicinato per tutta la vita. E’ un compito che intraprendo con orgoglio, rispetto e gioia”, sono state le prime parole di Federico X, davanti a oltre 100mila sudditi in giubilo che lo hanno accolto con applausi. Il re, visibilmente emozionato, ha anche reso omaggio alla regina madre Margherita II che ha abdicato oggi, definendola una reggente ”straordinaria”. Poco prima la premier Mette Frederiksen lo aveva proclamato re pronunciando tre volte la formula “Lunga vita al re Federico il decimo” di Danimarca, Groenlandia e Isole Faroe. La nuova regina Mary, nata in Australia, ha quindi raggiunto Federico X sul balcone insieme ai quattro figli, tra i quali il nuovo principe ereditario Christian. Attivista per i diritti delle donne, Mary ha baciato il nuovo monarca davanti ai sudditi.

Un momento storico per la Danimarca perché l’ultima volta che un regnante ha abdicato volontariamente era il 1146. Decisamente inusuale, quindi, un’ascesa al trono con il regnante precedente ancora in vita. La regina Margherita, 83 anni, aveva preannunciato la sua abdicazione nel discorso formulato per l’inizio del nuovo anno. In quell’occasione aveva spiegato che a febbraio si sarebbe dovuta sottoporre a un importante intervento chirurgico alla schiena. Un appuntamento medico che, ha spiegato, l’ha fatta riflettere sul fatto se non fosse giunto il momento di passare il testimone alla prossima generazione reale.

Gli auguri del presidente Mattarella

“La proclamazione quale Re di Danimarca mi offre la gradita opportunità di porgere a Vostra Maestà, a nome della Repubblica Italiana e mio personale, i più fervidi auguri per un lungo e prospero Regno al servizio del popolo danese, cui per oltre cinquant’anni la Regina Emerita Margrethe ha dedicato le sue migliori energie con esemplare dedizione”, è scritto nel messaggio inviato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella a sua maestà Federico X, re di Danimarca.