Da Bersani soccorso rosso alla Ferragni: “L’Italia ha ben altri problemi rispetto ai Pandoro” (video)

Pier Luigi Bersani adotta una linea molto soft, come già la sinistra nei giorni scorsi, sul caso della falsa beneficenza dei pandoro Balocco, nei confronti di Chiara Ferragni, da ieri indagata per truffa aggravata consumata in condizioni di minorata difesa, l’aggravante prevista dal codice penale nei casi in cui l’autore del reato ha “approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa”. Come già era accaduto qualche giorno fa, l’ex segretario del Pd, pur affermando che è giusto fare chiarezza e che se ci sono state colpe devono essere accertate, ospite di Lilli Gruber ha cercato di derubricare le vicende della Ferragni come secondarie, rispetto alle vere questioni del Paese, sulle quali – ovviamente – la premier Meloni non fa nulla.

Il “benaltrismo” della sinistra anti-meloniana

“Non scarichiamo tutti i problemi d’Italia su di lei. Oggi vedevo nei siti che viene prima delle stragi di Gaza, no per favore. Qui stiamo perdendo un po’ il senso delle dimensioni. Dobbiamo fare la polemica, come fa la Presidente del Consiglio, con tutti i problemi che ha l’Italia? Il caso dei pandoro è isolato, qui le truffe in condizione di ‘minorata difesa’ si consumano tutti i giorni ai danni dei consumatori soprattutto sull’energia, il governo che fa? Basterebbe una norma per mettere le cose a posto, se vogliono gliela scrivo io…“.

Bersani non assolve la Ferragni,però… “Per carità, sono cose gravi, ma non esageriamo nel concentrare l’attenzione su questo. Andiamo avanti, il problema della tutela dei consumatori non riguarda solo i pandoro Balocco. La Ferragni finirà dove deve finire, ma scaricare tutto su lei, no, eh, stiamo perdendo il senso della misura, se è truffa, la condannerà, e ciao, ma ragazzi, abbiamo altri problemi…”.

Bersani e la Ferragni “che non è un problema serio per l’Italia”

“La Meloni non deve bastonarla”

Qualche giorno fa, quando la Meloni aveva fatto notare come la beneficenza fosse spesso occasione per comportamenti truffaldini, Bersani si era quasi indignato: “Con la Ferragni posso prendermela io, e me la prendo, che sono un cittadino che non governa. Ma se il capo del Governo se la prende con un cittadino è una bastanatura, e non si fa”.