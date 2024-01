Cruciani mette a nudo il Pd: “Su Gaza e Israele stanno sulle orme di Chef Rubio” (video)

«Sui social ormai il focus è su quanto è cattiva Israele. Quello che è successo il 7 ottobre sembra che non sia mai accaduto, c’è una dietrologia per cui anche persone influenti del mondo dello spettacolo affermano che il 7 ottobre se lo sono creati gli israeliani stessi, ci si concentra solo sulla reazione di Israele a Gaza e non sulla causa scatenante di questa guerra». Così Giuseppe Cruciani, in una intervista in esclusiva all’Adnkronos.

Cruciani all’Adnkronos: Pd appiattito sulle posizioni di Chef Rubio

«Anche la posizione del Pd su Israele si è fatta sempre più chiara – evidenzia Cruciani – nel corso delle settimane si è passati da una situazione in cui parlava di due popoli e due stati a una posizione abbastanza netta in cui si dice che a Gaza si stanno violando i diritti umani e si parla di crimini di guerra, una posizione totalmente opposta a quella del governo italiano e decisamente pro palestinese e contro il governo Netanyahu. Ormai sono tutti sulle orme di chef Rubio – aggiunge ironico – Per me la priorità assoluta è spazzare via il terrorismo da Gaza e smantellare una organizzazione terroristica che vuole la distruzione dello Stato di Israele», osserva il conduttore.

“Io e Parenzo? Abbiamo litigato anche in maniera violenta”

Cruciani parla anche del segreto del successo de La Zanzara. «Il fatto che siamo molto camaleontici e ci adattiamo alla contemporaneità. Passiamo da temi alti come le polemiche politiche a quelli della vita quotidiana e facendo in questo modo ci siamo avvicinati anche ad un pubblico più giovane per cui abbiamo tenuto sempre largo il nostro bacino di spettatori».

«Io sono per dare la libertà di parola a tutti, David (Parenzo, ndr) un po’ meno – racconta – perciò in trasmissione ospitiamo gente di tutti i tipi, dai complottisti agli estremisti di destra e di sinistra. Ci sono persone che passano da noi e che a volte diventano anche ospiti fissi per un lungo periodo, persone che sono un po’ lo specchio dell’Italia. Il motivo per cui siamo ancora a galla, anche dopo tanti anni, è perché raccontiamo l’Italia in tutte le sue sfaccettature, anche le più estreme”. Siete mai arrivati alle mani con Parenzo? «Ci sono dei momenti in cui litighiamo – ammette Cruciani – ci dividiamo su tante cose e su altre andiamo d’accordo. Ci sono stati momenti, soprattutto durante la pandemia, in cui siamo arrivati a litigare in maniera anche piuttosto violenta a non parlarci per diversi giorni ma poi alla fine abbiamo sempre superato tutto», conclude Cruciani.