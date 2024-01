Coppia di amanti gettò due bambini dal 15esimo piano: scatta la pena di morte in Cina (video)

Non poteva esserci epilogo diverso, in Cina, dove la pena di morte è una dei fondamenti della giurisprudenza nazionale con dati superiori (anche se spesso segreti) rispetto al resto del mondo. Stavolta la sentenza capitale è scattata per un caso davvero impressionante, una coppia di amanti che ha lanciato dal quindicesimo piano di un grattacielo i due figli dell’uomo, considerati un ostacolo per la loro relazione. La terribile storia risale al 2020 e aveva creato molta indignazione a livello nazionale, oggi è arrivato il verdetto per Zhang Bo e Ye Chengchen, in base alla ricostruzione poi accolta dalla Corte popolare intermedia numero 5 di Chongqing.

La coppia diabolica e i due bambini lanciati dal grattacielo

La caduta dei due bambini non è stata considerata accidentale, ma frutto di un diabolico piano della coppia che aveva necessità di “liberarsi” di una bambina di due anni e di un bambino di uno, lanciati dalla finestra di un grattacielo residenziale a Chongqing, municipalità speciale da trenta milioni di abitanti.