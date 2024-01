Classifica degli eserciti più forti del mondo: la Russia incalza gli Usa. L’Italia è nella top ten

L’Italia è tra i primi dieci eserciti più forti del mondo. È quanto emerge dalla classifica annuale stilata da Global Firepower. Nel dettaglio, gli Stati Uniti restano stabilmente, seguiti da Russia e Cina. Quarto posto a sorpresa per l’India, seguita dal Regno Unito, la Corea del Sud e il Pakistan. Tra le prime dieci potenze militari del pianeta con l’Italia l’altro unico Paese dell’Unione europea è la Francia, che si attesta al nono posto.

Per dare una posizione ai vari paesi, Global firepower ha preso in considerazione diversi elementi, come la quantità di equipaggiamento militare, il numero di truppe, la disponibilità finanziaria, le risorse e la posizione geografica. Mentre tralascia la capacità nucleare dei vari stati.

La classifica della forza militare si basa su oltre 60 fattori, tra cui il numero di soldati, l’equipaggiamento militare, la stabilità finanziaria, la posizione geografica e le risorse disponibili. L’Italia entra nella top 10, grazie alle sue flotte aeree e navali, con 404 elicotteri, di cui 58 d’assalto, e due portaerei. Hanno contribuito alla posizione in classifica anche la geografica dell’Italia, che essendo una penisola dispone di un alto numero di porti.

Nella classifica degli eserciti più forti del mondo. i primi 20 paesi, ci sono Turchia, Brasile, Indonesia, Egitto, Ucraina, Australia, Iran, Israele, Vietnam e Polonia. Mentre ancora sotto si collocano Spagna, Arabia Saudita, Taiwan, Thailandia, Germania, Algeria, Canada, Argentina, Singapore e Grecia.

La Serbia è la potenza militare dei Balcani

Come riferisce il portale Serbian Monitor, nella regione dei Balcani occidentali l’esercito più potente è quello della Serbia, che si colloca al 56° posto a livello globale su 145 Paesi. Tra i Paesi della regione, la Serbia ha le forze armate più potenti, al 56° posto nel mondo, seguita dagli eserciti di Croazia, Albania, Montenegro, Macedonia del Nord, Bosnia-Erzegovina e Kosovo. La Croazia è al 66° posto, l’Albania al 90°, la Macedonia del Nord al 110°, la Bosnia-Erzegovina al 116° e il Montenegro al 129°. Gli esperti sottolineano come la classifica abbia un valore limitato e soggettivo, perché è impossibile valutare con esattezza la vera potenza militare globale.

La classifica dei primi 10 eserciti del mondo

1. Stati Uniti

2. Russia

3. Cina

4. India

5. Regno Unito

6. Corea del Sud

7. Pakistan

8. Giappone

9. Francia

10. Italia