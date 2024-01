Chiara Ferragni, anche Amadeus bacchetta e prende le distanze: “A un certo livello la svista non ti è permessa”

Dopo la fuga degli sponsor, l’emorragia di followers in fuga a centinaia di migliaia, e l’apertura di nuove indagini – come nel caso della bambola Trudi – ad aggiungersi al lungo elenco degli addii (non solo virtuali) a Chiara Ferragni, caduta in disgrazia con l’esplosione del Pandoro-gate e l’affaire delle Uova di Pasqua, arriva anche Amadeus, che giusto l’anno scorso, nell’ultima edizione del Festival, ha voluto l’influencer sul palco dell’Ariston insieme a lui. E non sono certo parole di assoluzione o di giustificazione quelle che il conduttore Rai rivolge all’imprenditrice digitale, il cui caso continua a tenere banco nonostante le scuse pubbliche. Il silenzio social della diretta interessata. Tra nuove inchieste, aziende che rescindono contratti commerciali, sponsor in fuga, Guardia di Finanza e Antitrust al lavoro. E, su tutto, giudizi trasversali caduti a pioggia sulla Ferragni (e sulla sua immagine), passata dagli altari della fama social, alle polveri di una polemica e di un caso che sembrano non avere fine.

Chiara Ferragni, ora anche Amadeus “scarica” l’influencer

Provo dispiacere per chi vive questa situazione – sottolinea allora Amadeus, in un’intervista rilasciata a Repubblica a un mese dall’inizio del suo quinto Festival consecutivo –. Chiara è una professionista dedita al lavoro, è successo un corto circuito che non conosco. Lascia tutti con l’amaro in bocca. Quando sei a un certo livello la svista non ti è permessa», rincara la dose il conduttore fresco del successo degli ascolti con la serata di Affari Tuoi-Speciale Lotteria Italia – l’appuntamento dell’Epifania condotto da Amadeus, è stato di gran lunga il programma più visto del prime time di sabato –. E tanto per essere chiaro, il presentatore aggiunge anche una citazione “cult”. Una metafora che la dice lunga su come la pensi sull’intera, tormentata vicenda. «Trapattoni diceva: “Il posto più bello dove stare sulla nave è l’albero maestro. Ma è anche quello dove sei più esposto ai venti: non puoi permetterti di fare nessun errore”».

Solo un anno fa l’idillio sul palco dell’Ariston…

Insomma, i “bei tempi” in cui, appena un anno fa, sul palco dell’Ariston una Ferragni in stato di grazia (social) scattava un selfie in diretta creando d’amblé un profilo spot ad Instagram di Amadeus, della Ferragni e Morandi, finito nel mirino di Antitrust e AgCom, che presentarono un esposto «al fine di verificare se vi sia stata pubblicità occulta o indiretta durante il Festival di Sanremo del social Instagram». E chissà come Amadeus valuta oggi, al di là di quanto dichiarato nell’intervista al quotidiano diretto da Molinari, le sue stesse parole di encomio e stima incondizionata indirizzate nella conferenza stampa di presentazione alla sua “prescelta” selezionata per l’ambito appuntamento festivaliero. E descritta all’epoca – come ricorda e sottolinea Il Giornale oggi sul suo sito – come «una grande professionista, una grande serietà nel lavoro»… L’unica certezza, al momento, è quella registrata dalla cronaca. Quella che segnala la fuga degli sponsor. L’esodo di massa dei follower che abbandonano i suoi profili. E gli acquirenti che disertano i suoi negozi, nonostante i saldi…