Cane legato a un palo e bruciato vivo, ora è agonizzante: l’orrore a Palermo

A poche ore dal suo lancio, sono già 1.172 le firme raccolte per la petizione ‘Giustizia per il cane bruciato vivo a Palermo’: lanciata dall’associazione ‘Uniti per salvarli O.D.V.’ su Change.org. “Siamo profondamente sconvolti e indignati di fronte all’atroce atto di crudeltà perpetrato contro un innocente pitbull nella zona di via delle Croci, nei pressi della chiesa di Santa Maria del Monserrato a Palermo – si legge nella petizione – Chiediamo la tua partecipazione attiva firmando questa petizione per sostenere la ricerca di giustizia per questa vittima innocente”.

“Sollecitiamo il governo a rivedere e potenziare il codice penale in materia di reati contro gli animali – prosegue – È fondamentale che la legge rifletta la gravità di tali crimini e che vengano implementate pene severe per coloro che commettono atti di crudeltà verso gli animali”. Il governo è presente su tema e ha già inasprito le pene contro chi abbandona gli animali. L’episodio feroce di Palermo si aggiunge agli orrori da tempo perpetrati. Dalla capretta presa a calci fino alla morte; al gatto Leone scuoiato e lasciato morire dopo un lenta e sofferta agonia. Episodi efferati segnano il punto di non ritorno di una violenza narcisistica (molti filmano sui social le loro violenze), segnalata oramai da tutti gli psichiatri come piaga sociale: chi commette gesti estremi verso gli animali è pronto a commetterne anche contro chiunque.

A Palermo, dunque, il nuovo scempio. Un uomo è stato sorpreso a dare fuoco al proprio animale nel pieno centro della città. Un cittadino ha dato l’allarme e le Forze dell’Ordine hanno individuato il responsabile del gesto. Il tentativo di fuggire è stato inutile e la polizia lo ha bloccato. A quel l’uomo punto ha ammesso le proprie responsabilità provando a giustificare il gesto con l’eccessiva aggressività dell’animale. “Terribile la scena che si è presentata agli agenti”, riferisce una nota della questura. Il cane era immobilizzato a un palo della segnaletica stradale, quasi interamente ustionato e agonizzante. L’animale è stato subito trasportato in una clinica veterinaria. L’uomo, una volta giunto negli uffici del commissariato, ha dato in escandescenze; scagliandosi contro gli agenti e danneggiando l’auto di servizio. Alla luce dei fatti emersi l’uomo è stato denunciato per maltrattamento di animali e danneggiamento. Il cane Aron sta lottando con tutte le sue forze. In tantissimi tifano per lui sui social, dove l’attenzione è tanta. Il pitbull dato alle fiamme dal suo proprietario in via delle Croci a Palermo, è ancora in condizioni gravissime, ma ha superato la notte. Ci sono poche speranze.