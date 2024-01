Cambiamenti climatici e beni Unesco: l’asse Scienza-Cultura in soccorso del nostro patrimonio

Anche il patrimonio dell’Unesco, ricco di storia e di beni sia materiali che immateriali, risulta essere sempre più vulnerabile di fronte agli effetti crescenti del cambiamento climatico. Questa minaccia impone una riflessione urgente sulla necessità di una sorta di “Alleanza” tra Scienza e Cultura. Per garantire la manutenzione e la salvaguardia di questa eredità che ci è stata generosamente lasciata, soprattutto nelle grandi città d’arte italiane. I beni dell’Unesco, che spaziano dalle antiche rovine ai capolavori artistici, sono intrinsecamente legati all’ambiente che li circonda. Il riscaldamento globale, gli eventi climatici estremi e l’innalzamento del livello del mare pongono una minaccia sempre crescente a questo patrimonio senza tempo. La consapevolezza di tale vulnerabilità dovrebbe catalizzarsi nella volontà di implementare interventi mirati per la preservazione di questi siti straordinari.

Patrimonio Unesco, serve alleanza tra scienza e cultura

In particolare, l’Italia, con le sue città d’arte intrise di storia e cultura, si trova al centro di questa sfida. L’acqua alta a Venezia, le inondazioni delle città provocate dalle alluvioni, e altri eventi climatici estremi, uniti alla fragilità del territorio, mettono a rischio il nostro patrimonio artistico. Tuttavia, l’innovazione e il progresso tecnologico offre la possibilità di attuare interventi significativi per proteggere questi siti e garantirne la fruizione per le generazioni future. La scienza, con il suo bagaglio di conoscenze e tecnologie avanzate, gioca un ruolo fondamentale in questo partenariato. L’implementazione di sistemi di monitoraggio avanzati, la ricerca di materiali resistenti agli agenti atmosferici e la progettazione di infrastrutture innovative sono solo alcune delle vie che la scienza percorre per proteggere il patrimonio Unesco.

Italia al centro della sfida per le sue opere uniche

Un esempio emblematico di questa alleanza è il progetto delle dighe mobili a Venezia, noto come Mose (Modulo Sperimentale Elettromeccanico). Questo sistema sofisticato è stato progettato per proteggere la città lagunare durante le maree eccezionali, impedendo l’inondazione dei monumenti storici e delle opere d’arte. Un connubio perfetto tra scienza e cultura che si è dimostrato efficace nel preservare il patrimonio unico di Venezia. Un altro caso emblematico è rappresentato dal contrasto degli effetti delle piogge acide sui nostri monumenti. Infatti, oltre i gravi danni prodotti dall’acidificazione delle piogge sull’habitat marino e sulle foreste, l’inquinamento atmosferico rappresentato dall’anidride solforica e gli ossidi di azoto, rispettivamente prodotti perlopiù dall’industria e dalla circolazione stradale, sono in grado di attaccare e deteriorare significativamente le nostre opere d’arte realizzate in pietra.

La transizione green deve guardare ad ambiente e storia

In tale direzione, la transizione energetica appare fondamentale non solo per arrestare o diminuire l’innalzamento delle temperature ma anche preservare lo straordinario patrimonio storico, artistico e archeologico. Il coinvolgimento attivo delle comunità locali, degli esperti scientifici e degli enti governativi è essenziale per garantire il successo di tali iniziative. Sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi climatici e sull’importanza di preservare il patrimonio culturale è altrettanto cruciale. In conclusione, un’alleanza tra scienza, cultura e lo sviluppo di nuove tecnologie (ad esempio l’uso di droni per il monitoraggio, la robotica e l’intelligenza artificiale) rappresenta una luce di speranza nella sfida contro i cambiamenti climatici e la preservazione del patrimonio Unesco. Solo tramite questo legame potremo assicurarci che le prossime generazioni possano ancora ammirare e apprezzare la ricchezza della nostra eredità culturale.