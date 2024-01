Calabria, spari davanti al magazzino del gruppo Callipo. L’imprenditore: andare avanti e denunciare sempre

Il gruppo Callipo è stato oggetto di un atto intimidatorio nella notte tra sabato e domenica scorsi quando sono stati esplosi colpi di armi da fuoco contro il magazzino del gruppo a San Pietro Lametino, nella zona industriale di Lamezia Terme, dove avviene la lavorazione del tonno. Al momento del fatto era presente una guardia giurata che ha prontamente dato l’allarme alle forze dell’ordine. Sul caso sono state aperte indagini dei Carabinieri e della Polizia. L’azienda agroalimentare – che ha il suo quartier generale a Pizzo in provincia di Vibo Valentia – ha il suo stabilimento produttivo a Maierato. Il gruppo Callipo è composto da: Callipo Group, Giacinto Callipo Conserve Alimentari, Popilia Country Resort, Callipo Gelateria, Callipo Sport, Callipo Turismo.

“Sono azioni che qui in Calabria purtroppo a ciclo toccano a tutti – afferma Pippo Callipo, presidente del gruppo, intervistato da AdnKronos – anche noi in anni passati abbiamo avuto diverse di queste attenzioni ma bisogna avere la fermezza di andare avanti, di superarle”.

“Quello che io consiglio sempre ai giovani imprenditori è che bisogna avere due strade davanti: la strada che guarda al commissariato di Polizia o la strada che va alla Caserma dei Carabinieri. Non bisogna prendere scorciatoie o trovare delle soluzioni alternative perché sarebbe la fine dell’imprenditore e dell’impresa” rimarca l’imprenditore.

“Io – ha aggiunto – mi muovo da oltre cinquanta anni in questa direzione, mi auguro che i miei figli faranno la stessa cosa. Bisogna avere il coraggio di andare avanti e di denunciarle queste cose, non tenersele riservate”. “Ho quasi 500 dipendenti che mi vogliono bene, che vogliono bene all’azienda e al loro lavoro e questo mi dà la forza di andare avanti, di continuare a muovermi nei vari uffici e stabilimenti. Non ho alcun tentennamento su questo proposito”.

La struttura non ha avuto alcun danno, sono stati esplosi colpi di arma da fuoco in aria “non si vedono fori sul fabbricato, presumo sia stata una dimostrazione per dire ‘guarda tu puoi mettere il vigilantes ma noi ci siamo sempre, passiamo davanti e spariamo’ “.