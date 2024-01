Ancona, ritrovato un cadavere in un casolare: forse i resti della ragazza scomparsa a Jesi due anni fa

Un corpo ridotto allo stato scheletrico è stato trovato nel pomeriggio in un casolare nel territorio di Castelplanio, in provincia di Ancona. Il cadavere potrebbe essere quello di Andreea Rabciuc, la ragazza romena di 27 anni scomparsa a Jesi nel marzo 2022 nella zona di Montecarotto. A circa un chilometro dal luogo dove è stato rinvenuto il corpo.

Ancora, ritrovato un corpo allo stato di scheletro in un casolare

Della ragazza, campionessa di tiro a segno, residente a Jesi (Ancona), si erano perse le tracce dal 12 marzo scorso, dopo una serata trascorsa con degli amici. Sul posto i carabinieri, la pm della procura di Ancona Irene Bilotta e l’avvocato Giuliani, legale dell’unico indagato, Simone Gresti, fidanzato della ragazza. Nei prossimi giorni verranno effettuati gli esami sul cadavere per cercare di stabilirne l’identità.

Potrebbero essere i resti di Andreea Rabciuc

Dai primi riscontri degli investigatori verosimilmente il cadavere in stato di decomposizione è appunto quello di Andreea Rabciuc. Sono stati infatti ritrovati, secondo quanto si apprende da fonti investigative, un pezzo di giubbotto e un altro di una scarpa. Che fanno pensare che appartengano alla ragazza scomparsa a Jesi due anni fa. Si attendono ora le analisi di laboratorio per avere certezza che si tratti proprio di lei e in caso affermativo capire le cause del decesso. Nelle prossime ore la Procura nominerà il perito